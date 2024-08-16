16 августа 2024

В Перми впервые с 1930 года был отремонтирован исторический корпус колледжа

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Виды города. Пермь, маляр, люлька, ремонт фасадов
При реставрации был сохранен исторический облик фасада (архивное фото) Фото:

В Перми завершился капитальный ремонт исторического корпуса политехнического колледжа имени Н. Г. Славянова. Работы были проведены впервые с 1930 года, рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Сегодня получили разрешение на ввод в эксплуатацию здания колледжа на улице Уральская, 78. Капитальный ремонт и реставрационные работы проводились впервые за всю историю. Здание было построено в 1930-е годы и сейчас является объектом культурного наследия», — рассказал Махонин в своем telegram-канале.

Во время строительства были заменены все несущие конструкции и крыша, перестроены третий и четвертый этажи. Также строители укрепили фундамент, отремонтировали системы отопления и водопровода. При реставрационных работах был полностью сохранен исторический облик фасада и части помещений. В колледже появились спортзал и площадка на улице.

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В Перми завершился капитальный ремонт исторического корпуса политехнического колледжа имени Н. Г. Славянова. Работы были проведены впервые с 1930 года, рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «Сегодня получили разрешение на ввод в эксплуатацию здания колледжа на улице Уральская, 78. Капитальный ремонт и реставрационные работы проводились впервые за всю историю. Здание было построено в 1930-е годы и сейчас является объектом культурного наследия», — рассказал Махонин в своем telegram-канале. Во время строительства были заменены все несущие конструкции и крыша, перестроены третий и четвертый этажи. Также строители укрепили фундамент, отремонтировали системы отопления и водопровода. При реставрационных работах был полностью сохранен исторический облик фасада и части помещений. В колледже появились спортзал и площадка на улице.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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