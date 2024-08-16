Екатеринбург отмечает День рождения — 301 год. Одним из традиционных мероприятий является выставка ретроавтомобилей, на этот раз половина экспозиции называется «Авто в кино», некоторые модели в точности напоминают машины из советских фильмов. Корреспондент URA.RU прошелся по выставке и запечатлел самые яркие экспонаты.
«Эта машина — моя неотъемлемая часть, часть меня. У меня были разные советские авто, и „Запорожец“, и „Волга“, но я хотел „Победу“, и я ее купил», — поделился радостью владелец ГАЗ М-20 «Победа». Машина полностью на ходу, иногда на ней выезжают просто покататься, а в плохую погоду авто ждет своего часа в гараже.
«Победу» привезли из Башкортостана. У него был единственный владелец, а продавал авто внук, чтобы на вырученные деньги поставить памятник деду. Предыдущие владельцы со слезами на глазах расставались с машиной, но нынешний хозяин очень трепетно к ней относится.
Машина почти как из фильма «Бриллиантовая рука» тоже представлена на выставке. По словам представителей клуба любителей ретро-авто в Березовском, внутри сохранена оригинальная комплектация. «На выставке наша машина такая единственная — именно такси и в таком цвете. Внутри даже таксометр есть», — рассказали на экспозиции.
Представитель клуба решил даже примерить наряд таксиста
Москвич-2140SL был куплен как дань воспоминаниям прошлого. «Я купил эту машину, потому что в молодости у меня была такая, хотелось ностальгии. Я сам ее отреставрировал в гараже за два года», — вспоминает владелец красного «Москвича». Автомобиль на ходу, на нем можно ездить и по городу.
«Я купил машину за 15 тысяч рублей одиннадцать лет назад у моей учительницы математики. Она на ходу, ездил на фестиваль ретро-автомобилей в Тольятти», — рассказывает владелец темно-зеленой LADA. Хозяин увлекается автомобилями давно и купил именно эту модель, потому что она ему очень понравилась внешне. Внутри салона «все родное», приемник ловит FM-волну.
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Екатеринбург отмечает День рождения — 301 год. Одним из традиционных мероприятий является выставка ретроавтомобилей, на этот раз половина экспозиции называется «Авто в кино», некоторые модели в точности напоминают машины из советских фильмов. Корреспондент URA.RU прошелся по выставке и запечатлел самые яркие экспонаты. «Эта машина — моя неотъемлемая часть, часть меня. У меня были разные советские авто, и „Запорожец“, и „Волга“, но я хотел „Победу“, и я ее купил», — поделился радостью владелец ГАЗ М-20 «Победа». Машина полностью на ходу, иногда на ней выезжают просто покататься, а в плохую погоду авто ждет своего часа в гараже. «Победу» привезли из Башкортостана. У него был единственный владелец, а продавал авто внук, чтобы на вырученные деньги поставить памятник деду. Предыдущие владельцы со слезами на глазах расставались с машиной, но нынешний хозяин очень трепетно к ней относится. Машина почти как из фильма «Бриллиантовая рука» тоже представлена на выставке. По словам представителей клуба любителей ретро-авто в Березовском, внутри сохранена оригинальная комплектация. «На выставке наша машина такая единственная — именно такси и в таком цвете. Внутри даже таксометр есть», — рассказали на экспозиции. «Я долго мечтал о „Волге“ и долго вынашивал эту идею, а затем купил. Четыре года реставрировал», — поделился владелец кремово-голубой ГАЗ-М-21. Машину привезли из Нижнего Тагила. Москвич-2140SL был куплен как дань воспоминаниям прошлого. «Я купил эту машину, потому что в молодости у меня была такая, хотелось ностальгии. Я сам ее отреставрировал в гараже за два года», — вспоминает владелец красного «Москвича». Автомобиль на ходу, на нем можно ездить и по городу. «Я купил машину за 15 тысяч рублей одиннадцать лет назад у моей учительницы математики. Она на ходу, ездил на фестиваль ретро-автомобилей в Тольятти», — рассказывает владелец темно-зеленой LADA. Хозяин увлекается автомобилями давно и купил именно эту модель, потому что она ему очень понравилась внешне. Внутри салона «все родное», приемник ловит FM-волну. Праздничная программа Дня города в Екатеринбурге распланирована по часам. Гуляния продлятся до 22:00. За красочными мероприятиями на улицах города URA.RU следит в режиме онлайн.