«Машина — часть меня»: чем удивила выставка ретро-автомобилей в Екатеринбурге. Фото

В центре Екатеринбурга прошла выставка ретро-автомобилей

17 августа 2024 в 12:28 Размер текста - 17 +

Выставка ретро-авто традиционно проходит в День города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Екатеринбург отмечает 301 год Екатеринбург отмечает День рождения — 301 год. Одним из традиционных мероприятий является выставка ретроавтомобилей, на этот раз половина экспозиции называется «Авто в кино», некоторые модели в точности напоминают машины из советских фильмов. Корреспондент URA.RU прошелся по выставке и запечатлел самые яркие экспонаты. «Эта машина — моя неотъемлемая часть, часть меня. У меня были разные советские авто, и „Запорожец“, и „Волга“, но я хотел „Победу“, и я ее купил», — поделился радостью владелец ГАЗ М-20 «Победа». Машина полностью на ходу, иногда на ней выезжают просто покататься, а в плохую погоду авто ждет своего часа в гараже. «Победу» привезли из Башкортостана. У него был единственный владелец, а продавал авто внук, чтобы на вырученные деньги поставить памятник деду. Предыдущие владельцы со слезами на глазах расставались с машиной, но нынешний хозяин очень трепетно к ней относится. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Машина почти как из фильма «Бриллиантовая рука» тоже представлена на выставке. По словам представителей клуба любителей ретро-авто в Березовском, внутри сохранена оригинальная комплектация. «На выставке наша машина такая единственная — именно такси и в таком цвете. Внутри даже таксометр есть», — рассказали на экспозиции. Представитель клуба решил даже примерить наряд таксиста Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Смотря на авто, можно с легкостью перенестись в прошлое Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ходе разговора произошло смешное событие: одна сторона приклеенных усов почти отвалилась с «таксиста» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Я долго мечтал о „Волге“ и долго вынашивал эту идею, а затем купил. Четыре года реставрировал», — поделился владелец кремово-голубой ГАЗ-М-21. Машину привезли из Нижнего Тагила. Авто особенно привлекала внимание подростков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Для большего антуража внутри авто решили поставить походный столик тех времен Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Москвич-2140SL был куплен как дань воспоминаниям прошлого. «Я купил эту машину, потому что в молодости у меня была такая, хотелось ностальгии. Я сам ее отреставрировал в гараже за два года», — вспоминает владелец красного «Москвича». Автомобиль на ходу, на нем можно ездить и по городу. Машина выделяется на выставке ярко-красным цветом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Все здесь напоминает о прошлом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Я купил машину за 15 тысяч рублей одиннадцать лет назад у моей учительницы математики. Она на ходу, ездил на фестиваль ретро-автомобилей в Тольятти», — рассказывает владелец темно-зеленой LADA. Хозяин увлекается автомобилями давно и купил именно эту модель, потому что она ему очень понравилась внешне. Внутри салона «все родное», приемник ловит FM-волну. Владелец купил машину у учительницы математики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Авто на ходу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На выставке есть и маленький голубой «Запорожец» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Посетители много фотографируют и снимают памятные видео Фото: Владимир Жабриков © URA.RU За стеклами некоторых авто «спрятались» вот такие малышки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Праздничная программа Дня города в Екатеринбурге распланирована по часам. Гуляния продлятся до 22:00. За красочными мероприятиями на улицах города URA.RU следит в режиме онлайн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбург отмечает День рождения — 301 год. Одним из традиционных мероприятий является выставка ретроавтомобилей, на этот раз половина экспозиции называется «Авто в кино», некоторые модели в точности напоминают машины из советских фильмов. Корреспондент URA.RU прошелся по выставке и запечатлел самые яркие экспонаты. «Эта машина — моя неотъемлемая часть, часть меня. У меня были разные советские авто, и „Запорожец“, и „Волга“, но я хотел „Победу“, и я ее купил», — поделился радостью владелец ГАЗ М-20 «Победа». Машина полностью на ходу, иногда на ней выезжают просто покататься, а в плохую погоду авто ждет своего часа в гараже. «Победу» привезли из Башкортостана. У него был единственный владелец, а продавал авто внук, чтобы на вырученные деньги поставить памятник деду. Предыдущие владельцы со слезами на глазах расставались с машиной, но нынешний хозяин очень трепетно к ней относится. Машина почти как из фильма «Бриллиантовая рука» тоже представлена на выставке. По словам представителей клуба любителей ретро-авто в Березовском, внутри сохранена оригинальная комплектация. «На выставке наша машина такая единственная — именно такси и в таком цвете. Внутри даже таксометр есть», — рассказали на экспозиции. «Я долго мечтал о „Волге“ и долго вынашивал эту идею, а затем купил. Четыре года реставрировал», — поделился владелец кремово-голубой ГАЗ-М-21. Машину привезли из Нижнего Тагила. Москвич-2140SL был куплен как дань воспоминаниям прошлого. «Я купил эту машину, потому что в молодости у меня была такая, хотелось ностальгии. Я сам ее отреставрировал в гараже за два года», — вспоминает владелец красного «Москвича». Автомобиль на ходу, на нем можно ездить и по городу. «Я купил машину за 15 тысяч рублей одиннадцать лет назад у моей учительницы математики. Она на ходу, ездил на фестиваль ретро-автомобилей в Тольятти», — рассказывает владелец темно-зеленой LADA. Хозяин увлекается автомобилями давно и купил именно эту модель, потому что она ему очень понравилась внешне. Внутри салона «все родное», приемник ловит FM-волну. Праздничная программа Дня города в Екатеринбурге распланирована по часам. Гуляния продлятся до 22:00. За красочными мероприятиями на улицах города URA.RU следит в режиме онлайн.