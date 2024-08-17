Пермские инспекторы ДПС помогли женщинам с ребенком, застрявшим на машине

В Пермском крае сотрудники Госавтоинспекции помогли двум женщинам и ребенку, которые застряли на автомобиле на размытой из-за дождя дороге. Инспекторы вытащили иномарку на дорогу при помощи троса, сообщили в пресс-службе МВД России.
«Александр Русинов и Александр Войтюк выяснили, что две женщины и ребенок не могут самостоятельно выехать, так как машина застряла на размытой из-за дождя дороге. Инспекторы прикрепили буксировочный трос и вытащили увязшую иномарку на дорогу», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что наряд ДПС дежурил на подъезде к Перми. Во время патрулирования они заметили стоящий на обочине автомобиль с включенной аварийной сигнализацией. Женщина поблагодарила полицейских и написала благодарственное письмо.
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В Пермском крае сотрудники Госавтоинспекции помогли двум женщинам и ребенку, которые застряли на автомобиле на размытой из-за дождя дороге. Инспекторы вытащили иномарку на дорогу при помощи троса, сообщили в пресс-службе МВД России. «Александр Русинов и Александр Войтюк выяснили, что две женщины и ребенок не могут самостоятельно выехать, так как машина застряла на размытой из-за дождя дороге. Инспекторы прикрепили буксировочный трос и вытащили увязшую иномарку на дорогу», — сообщили в telegram-канале ведомства. Уточняется, что наряд ДПС дежурил на подъезде к Перми. Во время патрулирования они заметили стоящий на обочине автомобиль с включенной аварийной сигнализацией. Женщина поблагодарила полицейских и написала благодарственное письмо.