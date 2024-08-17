17 августа 2024
16 августа 2024

Пермские инспекторы ДПС помогли женщинам с ребенком, застрявшим на машине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейд ГАИ по тонировке. Екатеринбург, дпс, гаи, свердловская полиция, государственная автоинспекция, свердловское гаи
Сотрудники Госавтоинспекции вытащили машину, застрявшую в грязи Фото:

В Пермском крае сотрудники Госавтоинспекции помогли двум женщинам и ребенку, которые застряли на автомобиле на размытой из-за дождя дороге. Инспекторы вытащили иномарку на дорогу при помощи троса, сообщили в пресс-службе МВД России.

«Александр Русинов и Александр Войтюк выяснили, что две женщины и ребенок не могут самостоятельно выехать, так как машина застряла на размытой из-за дождя дороге. Инспекторы прикрепили буксировочный трос и вытащили увязшую иномарку на дорогу», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что наряд ДПС дежурил на подъезде к Перми. Во время патрулирования они заметили стоящий на обочине автомобиль с включенной аварийной сигнализацией. Женщина поблагодарила полицейских и написала благодарственное письмо.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае сотрудники Госавтоинспекции помогли двум женщинам и ребенку, которые застряли на автомобиле на размытой из-за дождя дороге. Инспекторы вытащили иномарку на дорогу при помощи троса, сообщили в пресс-службе МВД России. «Александр Русинов и Александр Войтюк выяснили, что две женщины и ребенок не могут самостоятельно выехать, так как машина застряла на размытой из-за дождя дороге. Инспекторы прикрепили буксировочный трос и вытащили увязшую иномарку на дорогу», — сообщили в telegram-канале ведомства. Уточняется, что наряд ДПС дежурил на подъезде к Перми. Во время патрулирования они заметили стоящий на обочине автомобиль с включенной аварийной сигнализацией. Женщина поблагодарила полицейских и написала благодарственное письмо.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...