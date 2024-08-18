18 августа 2024
17 августа 2024

Учительница уволилась из школы в Карабаше и отправилась воевать против ВСУ. Видео

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ФСБ, учения. Челябинск, боевики, военные, оружие, вооружение, амуниция, спецоперация, террористы, вооруженные люди, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, сво, дрг, диверсанты, диверсионно-разведывательная группа
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Учительница начальных классов из города Карабаш Челябинской области и мать троих детей Светлана отправила в Курскую область воевать против ВСУ. Об этом женщина рассказала военному корреспонденту Павлу Кукушкину.

«Я учитель начальных классов. В декабре уволилась из школы в Карабаше — небольшом городке в Челябинской области», — рассказала Светлана. Видеоинтервью опубликовано в telegram-канале Кукушкина.

В Челябинской области женщина прошла обучение на оператора беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Потом начала искать подходящее подразделение — так она попала в батальон «АрБат». Сейчас его перебросили с Донецкого направления в Курскую область.

Светлана выбрала позывной «Юлай» — так звали ее отца. На вопрос военкора о том, почему решила принять участие в СВО говорит, что почувствовала какой-то призыв. «Просто какой-то призыв — я должна там быть», — говорит Светлана.

Сотрудник Главного контрольного управления (ГКУ) Челябинской области ранее принял решение отправиться добровольцем на СВО. Сотрудники ГКУ добавили, что гордятся мужеством коллеги и что его поступок — настоящий пример преданности Родине.

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Учительница начальных классов из города Карабаш Челябинской области и мать троих детей Светлана отправила в Курскую область воевать против ВСУ. Об этом женщина рассказала военному корреспонденту Павлу Кукушкину. «Я учитель начальных классов. В декабре уволилась из школы в Карабаше — небольшом городке в Челябинской области», — рассказала Светлана. Видеоинтервью опубликовано в telegram-канале Кукушкина. В Челябинской области женщина прошла обучение на оператора беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Потом начала искать подходящее подразделение — так она попала в батальон «АрБат». Сейчас его перебросили с Донецкого направления в Курскую область. Светлана выбрала позывной «Юлай» — так звали ее отца. На вопрос военкора о том, почему решила принять участие в СВО говорит, что почувствовала какой-то призыв. «Просто какой-то призыв — я должна там быть», — говорит Светлана. Сотрудник Главного контрольного управления (ГКУ) Челябинской области ранее принял решение отправиться добровольцем на СВО. Сотрудники ГКУ добавили, что гордятся мужеством коллеги и что его поступок — настоящий пример преданности Родине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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