Женщина оставила работу и троих детей ради участия в СВО (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Учительница начальных классов из города Карабаш Челябинской области и мать троих детей Светлана отправила в Курскую область воевать против ВСУ. Об этом женщина рассказала военному корреспонденту Павлу Кукушкину.

«Я учитель начальных классов. В декабре уволилась из школы в Карабаше — небольшом городке в Челябинской области», — рассказала Светлана. Видеоинтервью опубликовано в telegram-канале Кукушкина.

В Челябинской области женщина прошла обучение на оператора беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Потом начала искать подходящее подразделение — так она попала в батальон «АрБат». Сейчас его перебросили с Донецкого направления в Курскую область.

Светлана выбрала позывной «Юлай» — так звали ее отца. На вопрос военкора о том, почему решила принять участие в СВО говорит, что почувствовала какой-то призыв. «Просто какой-то призыв — я должна там быть», — говорит Светлана.

Сотрудник Главного контрольного управления (ГКУ) Челябинской области ранее принял решение отправиться добровольцем на СВО. Сотрудники ГКУ добавили, что гордятся мужеством коллеги и что его поступок — настоящий пример преданности Родине.