Японские врачи просят миллионы за спасение малыша из Екатеринбурга

Годовалому Марку Миллеру, теряющему зрение, требуется 12 миллионов

21 августа 2024 в 08:47 Размер текста - 17 +

В 2023 году, после двух лет попыток забеременеть, родился Марк Фото: Анжелика Миллер Годовалому Марку Миллеру из Екатеринбурга поставили страшный диагноз — болезнь Коутса, это редкое заболевание глаз, которое может привести к полной слепоте. Несмотря на неутешительные прогнозы местных врачей, мама мальчика Анжелика не потеряла надежду и обратилась за помощью к зарубежным специалистам. Японские хирурги уверены, что зрение Марка можно сохранить, но операция очень дорогая — 12 миллионов рублей. История Марка — в материале URA.RU. Анжелика и ее муж Владимир два года пытались завести ребенка. Долгожданная новость пришла в 2022-м. Во время беременности Анжелика столкнулась с некоторыми осложнениями: «Была тахикардия, а во втором триместре поднялся сахар. Все девять месяцев я была под наблюдением врачей». На 33-34 неделе Анжелику срочно госпитализировали из-за угрозы преждевременных родов. В ночь на 27 февраля 2023-го (это была 38 неделя) у Анжелики отошли воды, но схваток не было. Медикам пришлось симулировать роды. «Спустя 16 часов, в 19:15, появился мой прекрасный сын весом 3550 грамм и ростом 55 см. Когда я услышала его первый крик, заплакала. Его положили мне на грудь, но очень быстро забрали и увезли». Родители в 10 месяцев заметили, что у Марка косит глаз Фото: Анжелика Миллер Сразу после родов у Анжелики поднялась температура — почти 40 градусов. По этой причине, а также из-за возникших при родах осложнений ей первые сутки не давали видеться с малышом. «Когда я впервые увидела Марка, на голове у него была гематома. На третий день она исчезла, но медики посоветовали сделать УЗИ головы через месяц». Обследование выявило две проблемы: короткая уздечка языка и непроходимость слезного канала. Уздечку у ребенка подрезали, а глаза врачи рекомендовали промывать и делать массаж. Однако состояние не улучшилось. «На повторном осмотре нам назначили новые капли. Когда Марку было два месяца мы переехали в Екатеринбург, в четырехмесячном возрасте Марку назначили зондирование». 29 июня малыша прооперировали. Марк развивается в соответствии с возрастными нормами Фото: Анжелика Миллер Когда мальчику было 10 месяцев, родители заметили, что его левый глаз начал косить. Они сразу же обратились к педиатру, который не увидел никаких отклонений и посоветовал дождаться годовой комиссии. «27 февраля 2024 года у Марка обнаружили отклонение в состоянии глаза». Малыша отправили к офтальмологу, который осмотрел глазное дно. «За первый год его жизни это был первый раз, когда глазки сына проверяли с использованием капель. Нас направили в екатеринбургскую клинику 'Бонум' для более тщательного обследования. Там ему осматривали глаза через офтальмоскоп, делали УЗИ для измерения давления и обследовали на педиатрической ретинальной камере, чтобы увидеть сосуды, вены и возможные изменения в глазу. В тот день наша жизнь разделилась на 'до' и 'после'». Благодаря операции Марк получит возможность жить так же, как и его сверстники Фото: Анжелика Миллер Врачи сообщили родителям, что у Марка болезнь Коатса и вторичное расходящееся монолатеральное косоглазие левого глаза. Было также обнаружено, что у мальчика произошла отслойка сетчатки. «Простыми словами: эта болезнь связана с аномальным развитием кровеносных сосудов. Она может прогрессировать до слепоты. У Марка левый глазик полностью слепой, но важные нервы сохранены». Болезнь Коатса — очень редкое врожденное ненаследственное заболевание глаз, вызывающее полную или частичную слепоту и характеризующееся аномальным развитием кровеносных сосудов позади сетчатки. Болезнь может вызывать глаукому. Свердловские специалисты предупредили родителей, что, если Марка не прооперировать, риск потери зрения на левом глазе очень высок, и даже здоровый глаз может начать плохо видеть из-за увеличенной нагрузки. «Наши медики не давали никаких обнадеживающих прогнозов». Это заставило мать искать помощь за рубежом, и, к ее счастью, отклик пришел из Японии. «Профессор Кусакаи из больницы университета Киндай готов помочь нашему сыну не только сохранить его глазки, но и работать над восстановлением зрения. Поэтому я умоляю о помощи! Тяжело осознавать, что мой ребенок может потерять зрение, и его будущее не будет таким счастливым, как мы хотели. Я живу в постоянном страхе за здоровье Марка, ведь даже простая простуда может все усугубить». Отец мальчика верит, что люди не оставят в беде их семью Фото: Анжелика Миллер Стоимость операции в Японии — 12 миллионов — для семьи неподъемная. Сбор средств идет медленно. Операция запланирована на 9 октября, но оплатить нужно до 15 сентября. Помочь Марку Миллеру можно разными способами: Можно поделиться этим текстом в соцсетях и максимально распространить историю;

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Можно поддержать рублем. Если вы хотите внести вклад в общий сбор, то перечислите любую посильную сумму по номеру телефона +7-999-459-82-26, «Т-Банк». Получатель — Миллер Владимир Андреевич. URA.RU акцентирует внимание на важности благотворительной деятельности и оказания помощи тем, кто в ней нуждается. Так, благодаря отклику читателей агентства екатеринбурженке Соне Рожиной, страдающей синдромом Гурлера, удалось собрать 8 миллионов рублей, необходимых для лечения. Агентство также призывает людей, столкнувшихся с проблемами в социальной сфере или нуждающихся в медицинской помощи, обращаться за поддержкой. Корреспондент URA.RU готова помочь и ждет ваших писем по адресу электронной почты Dzhallatova@ura.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Годовалому Марку Миллеру из Екатеринбурга поставили страшный диагноз — болезнь Коутса, это редкое заболевание глаз, которое может привести к полной слепоте. Несмотря на неутешительные прогнозы местных врачей, мама мальчика Анжелика не потеряла надежду и обратилась за помощью к зарубежным специалистам. Японские хирурги уверены, что зрение Марка можно сохранить, но операция очень дорогая — 12 миллионов рублей. История Марка — в материале URA.RU. Анжелика и ее муж Владимир два года пытались завести ребенка. Долгожданная новость пришла в 2022-м. Во время беременности Анжелика столкнулась с некоторыми осложнениями: «Была тахикардия, а во втором триместре поднялся сахар. Все девять месяцев я была под наблюдением врачей». На 33-34 неделе Анжелику срочно госпитализировали из-за угрозы преждевременных родов. В ночь на 27 февраля 2023-го (это была 38 неделя) у Анжелики отошли воды, но схваток не было. Медикам пришлось симулировать роды. «Спустя 16 часов, в 19:15, появился мой прекрасный сын весом 3550 грамм и ростом 55 см. Когда я услышала его первый крик, заплакала. Его положили мне на грудь, но очень быстро забрали и увезли». Сразу после родов у Анжелики поднялась температура — почти 40 градусов. По этой причине, а также из-за возникших при родах осложнений ей первые сутки не давали видеться с малышом. «Когда я впервые увидела Марка, на голове у него была гематома. На третий день она исчезла, но медики посоветовали сделать УЗИ головы через месяц». Обследование выявило две проблемы: короткая уздечка языка и непроходимость слезного канала. Уздечку у ребенка подрезали, а глаза врачи рекомендовали промывать и делать массаж. Однако состояние не улучшилось. «На повторном осмотре нам назначили новые капли. Когда Марку было два месяца мы переехали в Екатеринбург, в четырехмесячном возрасте Марку назначили зондирование». 29 июня малыша прооперировали. Когда мальчику было 10 месяцев, родители заметили, что его левый глаз начал косить. Они сразу же обратились к педиатру, который не увидел никаких отклонений и посоветовал дождаться годовой комиссии. «27 февраля 2024 года у Марка обнаружили отклонение в состоянии глаза». Малыша отправили к офтальмологу, который осмотрел глазное дно. «За первый год его жизни это был первый раз, когда глазки сына проверяли с использованием капель. Нас направили в екатеринбургскую клинику 'Бонум' для более тщательного обследования. Там ему осматривали глаза через офтальмоскоп, делали УЗИ для измерения давления и обследовали на педиатрической ретинальной камере, чтобы увидеть сосуды, вены и возможные изменения в глазу. В тот день наша жизнь разделилась на 'до' и 'после'». Врачи сообщили родителям, что у Марка болезнь Коатса и вторичное расходящееся монолатеральное косоглазие левого глаза. Было также обнаружено, что у мальчика произошла отслойка сетчатки. «Простыми словами: эта болезнь связана с аномальным развитием кровеносных сосудов. Она может прогрессировать до слепоты. У Марка левый глазик полностью слепой, но важные нервы сохранены». Свердловские специалисты предупредили родителей, что, если Марка не прооперировать, риск потери зрения на левом глазе очень высок, и даже здоровый глаз может начать плохо видеть из-за увеличенной нагрузки. «Наши медики не давали никаких обнадеживающих прогнозов». Это заставило мать искать помощь за рубежом, и, к ее счастью, отклик пришел из Японии. «Профессор Кусакаи из больницы университета Киндай готов помочь нашему сыну не только сохранить его глазки, но и работать над восстановлением зрения. Поэтому я умоляю о помощи! Тяжело осознавать, что мой ребенок может потерять зрение, и его будущее не будет таким счастливым, как мы хотели. Я живу в постоянном страхе за здоровье Марка, ведь даже простая простуда может все усугубить». Стоимость операции в Японии — 12 миллионов — для семьи неподъемная. Сбор средств идет медленно. Операция запланирована на 9 октября, но оплатить нужно до 15 сентября. Помочь Марку Миллеру можно разными способами: Если вы хотите внести вклад в общий сбор, то перечислите любую посильную сумму по номеру телефона +7-999-459-82-26, «Т-Банк». Получатель — Миллер Владимир Андреевич. URA.RU акцентирует внимание на важности благотворительной деятельности и оказания помощи тем, кто в ней нуждается. Так, благодаря отклику читателей агентства екатеринбурженке Соне Рожиной, страдающей синдромом Гурлера, удалось собрать 8 миллионов рублей, необходимых для лечения. Агентство также призывает людей, столкнувшихся с проблемами в социальной сфере или нуждающихся в медицинской помощи, обращаться за поддержкой. Корреспондент URA.RU готова помочь и ждет ваших писем по адресу электронной почты Dzhallatova@ura.ru.