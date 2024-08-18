18 августа 2024
17 августа 2024

Патриарх Кирилл назначил в ХМАО нового главу епархии

Патриарх Кирилл выбрал новым Югорским и Няганским епископом Михаила Малаханова
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Патриарх Кирилл назначил новым Югорским и Няганским епископом Михаила Малаханова
Патриарх Кирилл назначил новым Югорским и Няганским епископом Михаила Малаханова Фото:

Патриарх Кирилл назначил новым Югорским и Няганским епископом Михаила Малаханова. Об этом сообщила пресс-служба Ханты-Мансийской митрополии.

«Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил чин наречения <...> архимандрита Михаила (Малаханова), клирика Петропавловской епархии, во епископа Югорского и Няганского», — говорится на сайте митрополии. Назначение состоялось в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте появится храм, похожий на церковь Покрова на Нерли. В основе его дизайна лежит шедевр древнерусского зодчества.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Патриарх Кирилл назначил новым Югорским и Няганским епископом Михаила Малаханова. Об этом сообщила пресс-служба Ханты-Мансийской митрополии. «Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил чин наречения <...> архимандрита Михаила (Малаханова), клирика Петропавловской епархии, во епископа Югорского и Няганского», — говорится на сайте митрополии. Назначение состоялось в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте появится храм, похожий на церковь Покрова на Нерли. В основе его дизайна лежит шедевр древнерусского зодчества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...