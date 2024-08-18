Патриарх Кирилл назначил в ХМАО нового главу епархии

Патриарх Кирилл назначил новым Югорским и Няганским епископом Михаила Малаханова
Патриарх Кирилл назначил новым Югорским и Няганским епископом Михаила Малаханова. Об этом сообщила пресс-служба Ханты-Мансийской митрополии.
«Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил чин наречения <...> архимандрита Михаила (Малаханова), клирика Петропавловской епархии, во епископа Югорского и Няганского», — говорится на сайте митрополии. Назначение состоялось в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве.
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