Челябинским школам не хватает психологов, логопедов и дефектологов

19 августа 2024 в 18:10 Размер текста - 17 +

Штат учителей в челябинских школах укомплектован на 95% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В школах Челябинской области не хватает психологов, логопедов и дефектологов. Также в образовательных учреждениях есть потребность в преподавателях иностранных языков, кроме английского. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минобразования. «На сегодняшний день школы укомплектованы педагогическим составом почти на 95%. Есть потребность в учителях иностранных языков (кроме английского), а так же в психологах, логопедах и дефектологах», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Педагоги могут получить выплаты при переезде в сельскую местность. По федеральной программе «Земский учитель» выплата составит один миллион рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В школах Челябинской области не хватает психологов, логопедов и дефектологов. Также в образовательных учреждениях есть потребность в преподавателях иностранных языков, кроме английского. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минобразования. «На сегодняшний день школы укомплектованы педагогическим составом почти на 95%. Есть потребность в учителях иностранных языков (кроме английского), а так же в психологах, логопедах и дефектологах», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Педагоги могут получить выплаты при переезде в сельскую местность. По федеральной программе «Земский учитель» выплата составит один миллион рублей.