Челябинским школам не хватает психологов, логопедов и дефектологов

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Штат учителей в челябинских школах укомплектован на 95% Фото:

В школах Челябинской области не хватает психологов, логопедов и дефектологов. Также в образовательных учреждениях есть потребность в преподавателях иностранных языков, кроме английского. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минобразования.

«На сегодняшний день школы укомплектованы педагогическим составом почти на 95%. Есть потребность в учителях иностранных языков (кроме английского), а так же в психологах, логопедах и дефектологах», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

Педагоги могут получить выплаты при переезде в сельскую местность. По федеральной программе «Земский учитель» выплата составит один миллион рублей.

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В школах Челябинской области не хватает психологов, логопедов и дефектологов. Также в образовательных учреждениях есть потребность в преподавателях иностранных языков, кроме английского. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минобразования. «На сегодняшний день школы укомплектованы педагогическим составом почти на 95%. Есть потребность в учителях иностранных языков (кроме английского), а так же в психологах, логопедах и дефектологах», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Педагоги могут получить выплаты при переезде в сельскую местность. По федеральной программе «Земский учитель» выплата составит один миллион рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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