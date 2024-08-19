Челябинским школам не хватает психологов, логопедов и дефектологов

В школах Челябинской области не хватает психологов, логопедов и дефектологов. Также в образовательных учреждениях есть потребность в преподавателях иностранных языков, кроме английского. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минобразования.
«На сегодняшний день школы укомплектованы педагогическим составом почти на 95%. Есть потребность в учителях иностранных языков (кроме английского), а так же в психологах, логопедах и дефектологах», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.
Педагоги могут получить выплаты при переезде в сельскую местность. По федеральной программе «Земский учитель» выплата составит один миллион рублей.
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