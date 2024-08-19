Бывшей журналистке РБК и «Ведомостей» дали семь лет за убийство сожителя

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Суд приговорил Оксану Гончарову к семи годам лишения свободы
Суд приговорил Оксану Гончарову к семи годам лишения свободы Фото:

Экс-журналистку РБК и «Ведомостей» Оксану Гончарову приговорили к семи годам колонии по делу об убийстве ее сожителя. Приговор вынес Электростальский городской суд Московской области.

«Решением суда Оксане Гончаровой назначено наказание в виде семи лет колонии общего режима», — сообщает РЕН ТВ со ссылкой на решение суда. Коллегия присяжных признала подсудимую виновной, но заслуживающей снисхождения.

Приговор был вынесен за убийство ее сожителя Александра Самусева, который ранее имел криминальный опыт. Защита Гончаровой утверждала, что она действовала в условиях самообороны, поскольку Самусев первым напал на нее в состоянии алкогольного опьянения и систематически подвергал ее насилию.

Прокурор ранее настаивал на более строгом наказании в виде восьми лет лишения свободы. Гончарова продолжает утверждать, что она не виновна и была вынуждена защищаться.

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Экс-журналистку РБК и «Ведомостей» Оксану Гончарову приговорили к семи годам колонии по делу об убийстве ее сожителя. Приговор вынес Электростальский городской суд Московской области. «Решением суда Оксане Гончаровой назначено наказание в виде семи лет колонии общего режима», — сообщает РЕН ТВ со ссылкой на решение суда. Коллегия присяжных признала подсудимую виновной, но заслуживающей снисхождения. Приговор был вынесен за убийство ее сожителя Александра Самусева, который ранее имел криминальный опыт. Защита Гончаровой утверждала, что она действовала в условиях самообороны, поскольку Самусев первым напал на нее в состоянии алкогольного опьянения и систематически подвергал ее насилию. Прокурор ранее настаивал на более строгом наказании в виде восьми лет лишения свободы. Гончарова продолжает утверждать, что она не виновна и была вынуждена защищаться.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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