Мэрия Челябинска пожаловалась на вандализм горожан по отношению к новым кашпо и клумбам на улицах. Видео с испорченным благоустройством в администрацию прислали сотрудники подведомственного «Горзеленхоза».
«Сотрудники „Горзеленхоза“ с грустью рассказывают об очередных случаях вандализма на улицах Челябинска», — сообщили URA.RU в мэрии. На видео работники показали расплавленный пластиковый кашпо и оборванный куст петуний.
Сотрудник учреждения отметил, что челябинцы еще не готовы к красоте. «Горзеленхоз» создали в марте 2024 года. Организация занимается наполнением города растениями, уходом за ними и подбором видов растений.
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