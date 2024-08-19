19 августа 2024

Мэрия Челябинска пожаловалась на порчу клумб горожанами. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинцы вырвали высаженные "Горзеленхозом" цветы из клумбы
Челябинцы вырвали высаженные "Горзеленхозом" цветы из клумбы Фото:

Мэрия Челябинска пожаловалась на вандализм горожан по отношению к новым кашпо и клумбам на улицах. Видео с испорченным благоустройством в администрацию прислали сотрудники подведомственного «Горзеленхоза».

«Сотрудники „Горзеленхоза“ с грустью рассказывают об очередных случаях вандализма на улицах Челябинска», — сообщили URA.RU в мэрии. На видео работники показали расплавленный пластиковый кашпо и оборванный куст петуний.

Сотрудник учреждения отметил, что челябинцы еще не готовы к красоте. «Горзеленхоз» создали в марте 2024 года. Организация занимается наполнением города растениями, уходом за ними и подбором видов растений.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэрия Челябинска пожаловалась на вандализм горожан по отношению к новым кашпо и клумбам на улицах. Видео с испорченным благоустройством в администрацию прислали сотрудники подведомственного «Горзеленхоза». «Сотрудники „Горзеленхоза“ с грустью рассказывают об очередных случаях вандализма на улицах Челябинска», — сообщили URA.RU в мэрии. На видео работники показали расплавленный пластиковый кашпо и оборванный куст петуний. Сотрудник учреждения отметил, что челябинцы еще не готовы к красоте. «Горзеленхоз» создали в марте 2024 года. Организация занимается наполнением города растениями, уходом за ними и подбором видов растений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...