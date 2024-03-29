Мэрия Челябинска открыла ведомство по уходу за деревьями

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Заседание Гордумы. Челябинск, котова наталья
По поручению Натальи Котовой создана организация по уходу за городскими растениями Фото:

В Челябинске по поручению мэра Натальи Котовой создали МУП «Горзеленхоз», которое будет заниматься уходом за деревьями. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«Ухаживать за челябинскими деревьями будет МУП „Горзеленхоз“. По поручению главы города Натальи Котовой создано новое учреждение, которое в перспективе возьмет на себя весь комплекс работ по содержанию зеленых насаждений», — сообщили в пресс-службе.

Организация будет подбирать породы растений, подходящих для уральского климата, осуществлять уход и проверять качество саженцев. В планах, поручить «Горзеленхозу» содержание растений в общественных пространствах и парках. Сотрудники МУП также будут помогать дорожникам и коммунальщикам в озеленении.

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В Челябинске по поручению мэра Натальи Котовой создали МУП «Горзеленхоз», которое будет заниматься уходом за деревьями. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Ухаживать за челябинскими деревьями будет МУП „Горзеленхоз“. По поручению главы города Натальи Котовой создано новое учреждение, которое в перспективе возьмет на себя весь комплекс работ по содержанию зеленых насаждений», — сообщили в пресс-службе. Организация будет подбирать породы растений, подходящих для уральского климата, осуществлять уход и проверять качество саженцев. В планах, поручить «Горзеленхозу» содержание растений в общественных пространствах и парках. Сотрудники МУП также будут помогать дорожникам и коммунальщикам в озеленении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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