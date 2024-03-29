Мэрия Челябинска открыла ведомство по уходу за деревьями

В Челябинске по поручению мэра Натальи Котовой создали МУП «Горзеленхоз», которое будет заниматься уходом за деревьями. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.
«Ухаживать за челябинскими деревьями будет МУП „Горзеленхоз“. По поручению главы города Натальи Котовой создано новое учреждение, которое в перспективе возьмет на себя весь комплекс работ по содержанию зеленых насаждений», — сообщили в пресс-службе.
Организация будет подбирать породы растений, подходящих для уральского климата, осуществлять уход и проверять качество саженцев. В планах, поручить «Горзеленхозу» содержание растений в общественных пространствах и парках. Сотрудники МУП также будут помогать дорожникам и коммунальщикам в озеленении.
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