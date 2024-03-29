Мэрия Челябинска открыла ведомство по уходу за деревьями

29 марта 2024 в 17:29 Размер текста - 17 +

По поручению Натальи Котовой создана организация по уходу за городскими растениями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске по поручению мэра Натальи Котовой создали МУП «Горзеленхоз», которое будет заниматься уходом за деревьями. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Ухаживать за челябинскими деревьями будет МУП „Горзеленхоз“. По поручению главы города Натальи Котовой создано новое учреждение, которое в перспективе возьмет на себя весь комплекс работ по содержанию зеленых насаждений», — сообщили в пресс-службе. Организация будет подбирать породы растений, подходящих для уральского климата, осуществлять уход и проверять качество саженцев. В планах, поручить «Горзеленхозу» содержание растений в общественных пространствах и парках. Сотрудники МУП также будут помогать дорожникам и коммунальщикам в озеленении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске по поручению мэра Натальи Котовой создали МУП «Горзеленхоз», которое будет заниматься уходом за деревьями. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Ухаживать за челябинскими деревьями будет МУП „Горзеленхоз“. По поручению главы города Натальи Котовой создано новое учреждение, которое в перспективе возьмет на себя весь комплекс работ по содержанию зеленых насаждений», — сообщили в пресс-службе. Организация будет подбирать породы растений, подходящих для уральского климата, осуществлять уход и проверять качество саженцев. В планах, поручить «Горзеленхозу» содержание растений в общественных пространствах и парках. Сотрудники МУП также будут помогать дорожникам и коммунальщикам в озеленении.