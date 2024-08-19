Жители ХМАО стали скупать дорогие смартфоны

В Ханты-Мансийском автономном округе вырос спрос на телефоны с большим объемом памяти. Югорчане в десять раз чаще стали покупать более дорогие версии смартфонов на 512 гигабайт, рассказали URA.RU аналитики «Мегафона».
«Устройства на 256 гигабайт показали в январе-июле 2024 года впечатляющую динамику: продажи увеличились в 2,5 раза в сравнении с тем же периодом прошлого года. Однако настоящий взрыв интереса наблюдается к моделям с памятью на 512 гигабайт: зафиксирован рост более чем в 10 раз, что на 13% превышает общероссийский показатель. При этом гаджеты на 128 гигабайт показали нулевой прирост», — говорится в исследовании.
Впрочем последние смартфоны являются самыми ходовыми в ХМАО. Версии телефонов со 128 гигабайтами памяти выбирает 48% югорчан. «У нас с каждым годом становится все больше приложений для работы и досуга, улучшается качество фотографий и видео, которые мы снимаем на телефон и можем хранить в большом количестве – соответственно, увеличивается и вес каждого файла», — уточняет директор департамента по стратегии и развитию продаж «Мегафона» Давид Борзилов.
Ранее URA.RU рассказывало, что чаще всего жители ХМАО пользуются смартфонами брендов Apple, Samsung, Huawei и Xiaomi. При этом 97% югорчан используют телефоны с технологией VoLTE.
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