В Челябинской области назвали машины, которые «раскупаются как горячие пирожки»

Объявлены автомобили с самым быстрым сроком продажи в Челябинской области

21 августа 2024 в 10:03 Размер текста - 17 +

Быстрее всего раскупаются отечественные подержанные автомобили Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области назвали модели автомобилей с самым быстрым сроком продажи. Информация об этом содержится в исследовании, опубликованном 21 августа сервисом «Авто.ру». «Быстрее всего в Челябинской области покупают подержанные модели Lada. Лидером стала Lada Granta первого поколения (средняя стоимость 430 тысяч рублей) — автомобиль находит нового владельца в среднем за 27 дней. Чуть дольше исчезают из продажи Lada Kalina (329 тысяч рублей) — за 29 дней, Lada Priora (378 тысяч рублей) — за 32 дня, Lada 2114 (277 тысяч рублей) — за 33 дня», — сообщают эксперты платформы. Среди иномарок на вторичном рынке быстрее всего покупают Hyundai Solaris первого поколения (835 тысяч рублей) — объявление о продаже в среднем снимают за 37 дней. Также в рейтинг быстро покупаемых авто вошел Ford Focus третьего поколения: при средней стоимости в 867 тысяч рублей машину приобретают за 49 дней. Особой популярностью в сегменте новых автомобилей пользуется кроссовер Haval Jolion (2,5 миллиона рублей) — он выезжает из салона в среднем за 21 день. Далее по сроку покупки идут сразу три модели бренда Chery: Tiggo 4 Pro рестайлинг (2,4 миллиона рублей) уходит за 31 день, Tiggo 7 Pro Max (2,9 миллиона рублей) — за 40 дней, а Tiggo 4 Pro (2,3 миллиона рублей) — за 45 дней. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области назвали модели автомобилей с самым быстрым сроком продажи. Информация об этом содержится в исследовании, опубликованном 21 августа сервисом «Авто.ру». «Быстрее всего в Челябинской области покупают подержанные модели Lada. Лидером стала Lada Granta первого поколения (средняя стоимость 430 тысяч рублей) — автомобиль находит нового владельца в среднем за 27 дней. Чуть дольше исчезают из продажи Lada Kalina (329 тысяч рублей) — за 29 дней, Lada Priora (378 тысяч рублей) — за 32 дня, Lada 2114 (277 тысяч рублей) — за 33 дня», — сообщают эксперты платформы. Среди иномарок на вторичном рынке быстрее всего покупают Hyundai Solaris первого поколения (835 тысяч рублей) — объявление о продаже в среднем снимают за 37 дней. Также в рейтинг быстро покупаемых авто вошел Ford Focus третьего поколения: при средней стоимости в 867 тысяч рублей машину приобретают за 49 дней. Особой популярностью в сегменте новых автомобилей пользуется кроссовер Haval Jolion (2,5 миллиона рублей) — он выезжает из салона в среднем за 21 день. Далее по сроку покупки идут сразу три модели бренда Chery: Tiggo 4 Pro рестайлинг (2,4 миллиона рублей) уходит за 31 день, Tiggo 7 Pro Max (2,9 миллиона рублей) — за 40 дней, а Tiggo 4 Pro (2,3 миллиона рублей) — за 45 дней.