Председатель профкома ЧТПЗ Михаил Гризодуб рассказал о соцполитике компании Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Более 800 детей и внуков сотрудников челябинских предприятий Трубной Металлургической Компании смогли отдохнуть и оздоровиться в летних лагерях региона. Об этом URA.RU сообщил 21 августа председатель профкома ЧТПЗ, депутат гордумы Михаил Гризодуб.

«У компании есть хорошая традиция — обеспечивать не только комфортные и безопасные рабочие места, но и заботиться о качественном отдыхе заводчан и членов их семей», — сообщил Михаил Гризодуб.

Более 800 детей и внуков сотрудников предприятий Трубной Металлургической Компании (ТМК) в Челябинске благодаря поддержке компании смогли провести летние каникулы в загородных пансионатах и оздоровительных лагерях региона. Путевки на детский отдых по льготной стоимости от ТМК получили работники Челябинского трубопрокатного завода и Челябинского завода металлоконструкций, компании «ТМК Трубопроводные решения» и предприятий «ТМК Стальные технологии» и «Соединительные отводы трубопроводов».

По его словам, получить корпоративные льготные путевки в оздоровительные лагеря Челябинской области могут те сотрудники ТМК, у кого есть дети и внуки в возрасте от 7 до 15 лет. Дополнительно к дотации компании, члены профсоюза получают компенсацию в размере тысячи рублей.

«Я работаю на ЧТПЗ 30 лет. Раньше в детский лагерь от завода ездили мои сыновья, сейчас ездит внук. Детям очень нравится! Потому что и лагерь хороший, и условия, и это прекрасная возможность провести каникулы на свежем воздухе — здесь и красота уральской природы, и лес, и озеро! И нас, таких сотрудников, в компании очень много. Довольны наши дети, довольны мы! — рассказала бригадир на участках основного производства «ТМК Трубопроводные решения» Лариса Воложенина.

Организация детского отдыха — часть социальной политики Трубной Металлургической Компании. Также ТМК организует отдых для семей сотрудников и для ветеранов заводов. К услугам трубников корпоративные социальные объекты на Урале, а также пансионат на Черном море.

Сотни детей сотрудников ЧТПЗ каждое лето отдыхают в лагере «Еланчик» Фото: ДОЛ «Еланчик»

В лагере созданы все условия для досуга и занятий спортом Фото: ДОЛ «Еланчик»

Профсоюз предприятия софинансирует детский отдых Фото: ДОЛ «Еланчик»