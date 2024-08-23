В Златоусте Челябинской области выставили на продажу помещение дома культуры регионального отделения Всероссийского общества глухих за 26 миллионов рублей. Соответствующая информация об этом появилась на доске интернет-объявлений.
«Продается здание ДК площадью 2585 квадратных метров, располагающееся на улице Плеханова в Златоусте. 26 млн 500 тыс рублей. Собственник. Три этажа, один подземный», — говорится в объявлении на сайте «Авито».
Автор объявления также указывает на то, что площадь прилегающей территории составляет 4855 квадратных метров. Имеется центральное водоснабжение, отопление, и канализация.
Как сообщало URA.RU, в Магнитогорске за 27 миллионов рублей реализуют бывший ДК с баней. Ранее дом культуры принадлежал калибровочному заводу. Внутри учреждения, построенного в 1954 году, частично сохранилась роспись на стенах эпохи СССР.
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В Златоусте Челябинской области выставили на продажу помещение дома культуры регионального отделения Всероссийского общества глухих за 26 миллионов рублей. Соответствующая информация об этом появилась на доске интернет-объявлений. «Продается здание ДК площадью 2585 квадратных метров, располагающееся на улице Плеханова в Златоусте. 26 млн 500 тыс рублей. Собственник. Три этажа, один подземный», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Автор объявления также указывает на то, что площадь прилегающей территории составляет 4855 квадратных метров. Имеется центральное водоснабжение, отопление, и канализация. Как сообщало URA.RU, в Магнитогорске за 27 миллионов рублей реализуют бывший ДК с баней. Ранее дом культуры принадлежал калибровочному заводу. Внутри учреждения, построенного в 1954 году, частично сохранилась роспись на стенах эпохи СССР.