23 августа 2024

В Златоусте за 26 миллионов продают здание дома культуры для инвалидов. Скрин

В Златоусте продают дом культуры Всероссийского общества глухих за 26 миллионов
© Служба новостей «URA.RU»
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Южноуральский молокозавод и дом культуры Южноуральск Челябинск, дом культуры энергетик
ДК Всероссийского общества глухих 1979 года постройки выставили на продажу (архивное фото) Фото:

В Златоусте Челябинской области выставили на продажу помещение дома культуры регионального отделения Всероссийского общества глухих за 26 миллионов рублей. Соответствующая информация об этом появилась на доске интернет-объявлений.

«Продается здание ДК площадью 2585 квадратных метров, располагающееся на улице Плеханова в Златоусте. 26 млн 500 тыс рублей. Собственник. Три этажа, один подземный», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Автор объявления также указывает на то, что площадь прилегающей территории составляет 4855 квадратных метров. Имеется центральное водоснабжение, отопление, и канализация.

Как сообщало URA.RU, в Магнитогорске за 27 миллионов рублей реализуют бывший ДК с баней. Ранее дом культуры принадлежал калибровочному заводу. Внутри учреждения, построенного в 1954 году, частично сохранилась роспись на стенах эпохи СССР.

В Златоусте выставили на продажу здание ДК ВОГ
В Златоусте выставили на продажу здание ДК ВОГ

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В Златоусте Челябинской области выставили на продажу помещение дома культуры регионального отделения Всероссийского общества глухих за 26 миллионов рублей. Соответствующая информация об этом появилась на доске интернет-объявлений. «Продается здание ДК площадью 2585 квадратных метров, располагающееся на улице Плеханова в Златоусте. 26 млн 500 тыс рублей. Собственник. Три этажа, один подземный», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Автор объявления также указывает на то, что площадь прилегающей территории составляет 4855 квадратных метров. Имеется центральное водоснабжение, отопление, и канализация. Как сообщало URA.RU, в Магнитогорске за 27 миллионов рублей реализуют бывший ДК с баней. Ранее дом культуры принадлежал калибровочному заводу. Внутри учреждения, построенного в 1954 году, частично сохранилась роспись на стенах эпохи СССР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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