Экономика Недвижимость В Магнитогорске продают бывший ДК с баней за 27 миллионов рублей. Скрин В Магнитогорске продают здание бывшего заводского дома культуры за 27 миллионов 07 августа 2024 в 00:50 Размер текста - 17 + В Магнитогорске продают бывший заводской ДК (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Магнитогорске выставили на продажу бывшее здание дома культуры калибровочного завода с баней за 27 миллионов рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте интернет-объявлений. «Продам здание 2000 квадратных метров на участке в 60 соток. Помещение отапливается газом. Есть грузовой лифт, оборудованная баня», — сообщается на сайте «Авито». Автор объявления также отметил, что объект подойдет под производство, гостиницу, офис либо под медицинский диспансер. Он располагается на улице Менжинского и был построен в 1954 году. В 2002 году ДК прекратил свое существование как объект культуры. В настоящий момент в нем находятся офисы и банный комплекс «Малахит». Часть здания заброшена. Внутри частично сохранилась роспись на стенах эпохи СССР. Ранее в Миассе Челябинской области выставили на продажу арестованное здание детского сада по бульвару Карпова. Начальная стоимость лота составила почти 21 миллион рублей. Здание ДК имеет внутри изысканный архитектурный интерьер Скрин сайта «Авито». https://www.avito.ru/magnitogorsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_2160_m_3894433310 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Магнитогорске выставили на продажу бывшее здание дома культуры калибровочного завода с баней за 27 миллионов рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте интернет-объявлений. «Продам здание 2000 квадратных метров на участке в 60 соток. Помещение отапливается газом. Есть грузовой лифт, оборудованная баня», — сообщается на сайте «Авито». Автор объявления также отметил, что объект подойдет под производство, гостиницу, офис либо под медицинский диспансер. Он располагается на улице Менжинского и был построен в 1954 году. В 2002 году ДК прекратил свое существование как объект культуры. В настоящий момент в нем находятся офисы и банный комплекс «Малахит». Часть здания заброшена. Внутри частично сохранилась роспись на стенах эпохи СССР. Ранее в Миассе Челябинской области выставили на продажу арестованное здание детского сада по бульвару Карпова. Начальная стоимость лота составила почти 21 миллион рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям