В Магнитогорске выставили на продажу бывшее здание дома культуры калибровочного завода с баней за 27 миллионов рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте интернет-объявлений.
«Продам здание 2000 квадратных метров на участке в 60 соток. Помещение отапливается газом. Есть грузовой лифт, оборудованная баня», — сообщается на сайте «Авито».
Автор объявления также отметил, что объект подойдет под производство, гостиницу, офис либо под медицинский диспансер. Он располагается на улице Менжинского и был построен в 1954 году.
В 2002 году ДК прекратил свое существование как объект культуры. В настоящий момент в нем находятся офисы и банный комплекс «Малахит». Часть здания заброшена. Внутри частично сохранилась роспись на стенах эпохи СССР.
Ранее в Миассе Челябинской области выставили на продажу арестованное здание детского сада по бульвару Карпова. Начальная стоимость лота составила почти 21 миллион рублей.
Здание ДК имеет внутри изысканный архитектурный интерьер
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В Магнитогорске выставили на продажу бывшее здание дома культуры калибровочного завода с баней за 27 миллионов рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте интернет-объявлений. «Продам здание 2000 квадратных метров на участке в 60 соток. Помещение отапливается газом. Есть грузовой лифт, оборудованная баня», — сообщается на сайте «Авито». Автор объявления также отметил, что объект подойдет под производство, гостиницу, офис либо под медицинский диспансер. Он располагается на улице Менжинского и был построен в 1954 году. В 2002 году ДК прекратил свое существование как объект культуры. В настоящий момент в нем находятся офисы и банный комплекс «Малахит». Часть здания заброшена. Внутри частично сохранилась роспись на стенах эпохи СССР. Ранее в Миассе Челябинской области выставили на продажу арестованное здание детского сада по бульвару Карпова. Начальная стоимость лота составила почти 21 миллион рублей.