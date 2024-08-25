«Хезболла» заявила о завершении первого этапа ударов по Израилю

«Хезболла» поразила 11 военных объектов в Израиле
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"Хезболла" выпустила более 300 ракет по объектам Израиля
"Хезболла" выпустила более 300 ракет по объектам Израиля Фото:

Движение «Хезболла» в Ливане объявило о завершении первого этапа ответных ударов по Израилю и поражении 11 военных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе движения.

«Первый этап завершен полным успехом. Это этап ударов по израильским казармам и опорным пунктам с целью обеспечить пролет беспилотников к основной цели в глубине израильской территории. Беспилотники пролетели так, как это было запланировано», — заявили в пресс-службе.

В рамках операции были поражены 11 военных объектов, включая базы армии Израиля Майрун, Заатун и Сахель, а также две базы на Голанских высотах, три казармы и ряд опорных пунктов. «Хезболла» утверждает, что было выпущено более 320 ракет типа «Катюша» по целям в Израиле.

Кроме того, ливанское движение «Хезболла» заявило о готовности к любому развитию событий, оно нанесет ответный удар по Израилю на агрессивные действия в сторону мирных жителей Ливана. Движение обещает, что ответ «будет очень сильным и жестким».

Ранее в Израиле ввели режим чрезвычайной ситуации на 48 часов после ударов по Ливану. Режим ЧС в стране объявил министр обороны Йоав Галант, пишет RT.

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Движение «Хезболла» в Ливане объявило о завершении первого этапа ответных ударов по Израилю и поражении 11 военных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе движения. «Первый этап завершен полным успехом. Это этап ударов по израильским казармам и опорным пунктам с целью обеспечить пролет беспилотников к основной цели в глубине израильской территории. Беспилотники пролетели так, как это было запланировано», — заявили в пресс-службе. В рамках операции были поражены 11 военных объектов, включая базы армии Израиля Майрун, Заатун и Сахель, а также две базы на Голанских высотах, три казармы и ряд опорных пунктов. «Хезболла» утверждает, что было выпущено более 320 ракет типа «Катюша» по целям в Израиле. Кроме того, ливанское движение «Хезболла» заявило о готовности к любому развитию событий, оно нанесет ответный удар по Израилю на агрессивные действия в сторону мирных жителей Ливана. Движение обещает, что ответ «будет очень сильным и жестким». Ранее в Израиле ввели режим чрезвычайной ситуации на 48 часов после ударов по Ливану. Режим ЧС в стране объявил министр обороны Йоав Галант, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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