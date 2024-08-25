«Хезболла» заявила о завершении первого этапа ударов по Израилю

Движение «Хезболла» в Ливане объявило о завершении первого этапа ответных ударов по Израилю и поражении 11 военных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе движения.
«Первый этап завершен полным успехом. Это этап ударов по израильским казармам и опорным пунктам с целью обеспечить пролет беспилотников к основной цели в глубине израильской территории. Беспилотники пролетели так, как это было запланировано», — заявили в пресс-службе.
В рамках операции были поражены 11 военных объектов, включая базы армии Израиля Майрун, Заатун и Сахель, а также две базы на Голанских высотах, три казармы и ряд опорных пунктов. «Хезболла» утверждает, что было выпущено более 320 ракет типа «Катюша» по целям в Израиле.
Кроме того, ливанское движение «Хезболла» заявило о готовности к любому развитию событий, оно нанесет ответный удар по Израилю на агрессивные действия в сторону мирных жителей Ливана. Движение обещает, что ответ «будет очень сильным и жестким».
Ранее в Израиле ввели режим чрезвычайной ситуации на 48 часов после ударов по Ливану. Режим ЧС в стране объявил министр обороны Йоав Галант, пишет RT.
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