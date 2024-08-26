«Осторожно, новости»: в Саратове после атаки БПЛА по дому слышны крики о помощи

В Саратове в результате атаки беспилотника на здание ЖК Volga Sky слышны крики о помощи. Об этом сообщили в telegram-канале «Осторожно, новости».
«На видео слышен крик „Помогите!“ из атакованного здания», — написали в посте с опубликованным роликом в telegram-канале «Осторожно, новости». Информация о количестве пострадавших не уточняется.
Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по Саратовской области. Атака привела к повреждению жилых домов в Саратове и Энгельсе от обломков уничтоженных БПЛА. Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что экстренные службы переведены в усиленный режим работы.
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