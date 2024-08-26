Появилось видео первых секунд после атаки БПЛА на Саратов

ВСУ атаковали Саратовскую область с помощью БПЛА, осколки перехваченных аппаратов повредили жилые здания
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ атаковали Саратовскую область. Telegram-канал Baza опубликовал видео попадания обломков украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по жилому дому.
На опубликованных кадрах видно, как развивается дым после попадания осколков БПЛА ВСУ в жилое здание. О пострадавших пока информации нет.
Как ранее сообщил губернатор региона Роман Бусаргин, повреждения жилые дома в Саратове и Энгельсе получили утром при уничтожении средствами ПВО украинских БПЛА. Все экстренные службы были переведены в усиленный режим работы.
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