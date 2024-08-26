Появилось видео первых секунд после атаки БПЛА на Саратов

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ВСУ атаковали Саратовскую область с помощью БПЛА, осколки перехваченных аппаратов повредили жилые здания
ВСУ атаковали Саратовскую область с помощью БПЛА, осколки перехваченных аппаратов повредили жилые здания Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ атаковали Саратовскую область. Telegram-канал Baza опубликовал видео попадания обломков украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по жилому дому. 

На опубликованных кадрах видно, как развивается дым после попадания осколков БПЛА ВСУ в жилое здание. О пострадавших пока информации нет.

Как ранее сообщил губернатор региона Роман Бусаргин, повреждения жилые дома в Саратове и Энгельсе получили утром при уничтожении средствами ПВО украинских БПЛА. Все экстренные службы были переведены в усиленный режим работы.

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ВСУ атаковали Саратовскую область. Telegram-канал Baza опубликовал видео попадания обломков украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по жилому дому.  На опубликованных кадрах видно, как развивается дым после попадания осколков БПЛА ВСУ в жилое здание. О пострадавших пока информации нет. Как ранее сообщил губернатор региона Роман Бусаргин, повреждения жилые дома в Саратове и Энгельсе получили утром при уничтожении средствами ПВО украинских БПЛА. Все экстренные службы были переведены в усиленный режим работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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