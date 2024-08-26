Губернатор Бусаргин подтвердил информацию о пострадавших при атаке БПЛА

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил наличие пострадавших в результате атаки БПЛА ВСУ на Саратовскую область. Экстренные службы работают в усиленном режиме.
«К сожалению, есть пострадавшие», — уточнил Бусаргин в своем официальном telegram-канале. По словам губернатора, пострадавшая женщина находится в тяжелом состоянии и госпитализирована. Остальные пострадавшие получили помощь на месте, экстренные службы работают в усиленном режиме. Он добавил, что профильным структурам поручено оперативно провести обследование конструкции здания.
Украинские военные атаковали Саратовскую область с использованием беспилотников, в результате чего пострадали жилые строения в Саратове и Энгельсе. Один из беспилотников повредил многоэтажку Volga Sky. Как сообщил telegram-канал Shot, два человека пострадали в результате атаки беспилотника. Пострадавшие госпитализированы с ожогами и осколочными ранениями. URA.RU направили запрос в пресс-службу МЧС региона, ожидается ответ.
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Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил наличие пострадавших в результате атаки БПЛА ВСУ на Саратовскую область. Экстренные службы работают в усиленном режиме. «К сожалению, есть пострадавшие», — уточнил Бусаргин в своем официальном telegram-канале. По словам губернатора, пострадавшая женщина находится в тяжелом состоянии и госпитализирована. Остальные пострадавшие получили помощь на месте, экстренные службы работают в усиленном режиме. Он добавил, что профильным структурам поручено оперативно провести обследование конструкции здания. Украинские военные атаковали Саратовскую область с использованием беспилотников, в результате чего пострадали жилые строения в Саратове и Энгельсе. Один из беспилотников повредил многоэтажку Volga Sky. Как сообщил telegram-канал Shot, два человека пострадали в результате атаки беспилотника. Пострадавшие госпитализированы с ожогами и осколочными ранениями. URA.RU направили запрос в пресс-службу МЧС региона, ожидается ответ.