Губернатор Бусаргин подтвердил информацию о пострадавших при атаке БПЛА

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ВСУ атаковали Саратовскую область беспилотниками Фото:
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ВСУ атаковали дом в Саратове

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил наличие пострадавших в результате атаки БПЛА ВСУ на Саратовскую область. Экстренные службы работают в усиленном режиме.

«К сожалению, есть пострадавшие», — уточнил Бусаргин в своем официальном telegram-канале. По словам губернатора, пострадавшая женщина находится в тяжелом состоянии и госпитализирована. Остальные пострадавшие получили помощь на месте, экстренные службы работают в усиленном режиме. Он добавил, что профильным структурам поручено оперативно провести обследование конструкции здания.

Украинские военные атаковали Саратовскую область с использованием беспилотников, в результате чего пострадали жилые строения в Саратове и Энгельсе. Один из беспилотников повредил многоэтажку Volga Sky. Как сообщил telegram-канал Shot, два человека пострадали в результате атаки беспилотника. Пострадавшие госпитализированы с ожогами и осколочными ранениями. URA.RU направили запрос в пресс-службу МЧС региона, ожидается ответ.

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Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил наличие пострадавших в результате атаки БПЛА ВСУ на Саратовскую область. Экстренные службы работают в усиленном режиме. «К сожалению, есть пострадавшие», — уточнил Бусаргин в своем официальном telegram-канале. По словам губернатора, пострадавшая женщина находится в тяжелом состоянии и госпитализирована. Остальные пострадавшие получили помощь на месте, экстренные службы работают в усиленном режиме. Он добавил, что профильным структурам поручено оперативно провести обследование конструкции здания. Украинские военные атаковали Саратовскую область с использованием беспилотников, в результате чего пострадали жилые строения в Саратове и Энгельсе. Один из беспилотников повредил многоэтажку Volga Sky. Как сообщил telegram-канал Shot, два человека пострадали в результате атаки беспилотника. Пострадавшие госпитализированы с ожогами и осколочными ранениями. URA.RU направили запрос в пресс-службу МЧС региона, ожидается ответ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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