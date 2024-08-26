Президент ФК «Урал» заявил об отставке руководства и тренеров в случае невыхода в РПЛ

Руководство и тренерский штаб ФК «Урал» должны будут уйти в отставку, если в этом сезоне команда не выйдет в Российскую премьер-лигу. Об этом заявил президент клуба Григорий Иванов.
«Я думаю, что все руководство, тренерский штаб — должны будут уйти в отставку, это однозначно. Сокращение поддержки — это тоже вправе руководство решать, как они будут это видеть. Не должно быть так: если нам поставили задачу… Мы сами для себя эту задачу поставили, и, если мы ее не выполним, мы должны отвечать. Думаю, что и контракты будут срезаться», — ответил Иванов в эфире ОТВ на вопрос о наказании за невыход в РПЛ.
Ранее министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт заявил о «расстреле», если «Шмели» не выйдут в премьер-лигу. По его словам, он уже не раз произносил эту фразу. Высказывание чиновника Иванов не оценил, однако воспринял как шутку.
«Урал» вылетел из РПЛ по итогам сезона 2023-2024. Команда, игравшая в высшем дивизионе с 2013-го, уступила в стыковых матчах тольяттинскому «Акрону». Власти и крупный бизнес, несмотря на провал, сохранили финансирование клуба на прежнем уровне.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!