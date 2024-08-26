Президент ФК «Урал» заявил об отставке руководства и тренеров в случае невыхода в РПЛ

Президент ФК «Урал»: руководство и тренеры уволятся, если клуб не выйдет в РПЛ

26 августа 2024 в 20:20 Размер текста - 17 +

Григорий Иванов также допустил сокращение поддержки клуба Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Руководство и тренерский штаб ФК «Урал» должны будут уйти в отставку, если в этом сезоне команда не выйдет в Российскую премьер-лигу. Об этом заявил президент клуба Григорий Иванов. «Я думаю, что все руководство, тренерский штаб — должны будут уйти в отставку, это однозначно. Сокращение поддержки — это тоже вправе руководство решать, как они будут это видеть. Не должно быть так: если нам поставили задачу… Мы сами для себя эту задачу поставили, и, если мы ее не выполним, мы должны отвечать. Думаю, что и контракты будут срезаться», — ответил Иванов в эфире ОТВ на вопрос о наказании за невыход в РПЛ. Ранее министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт заявил о «расстреле», если «Шмели» не выйдут в премьер-лигу. По его словам, он уже не раз произносил эту фразу. Высказывание чиновника Иванов не оценил, однако воспринял как шутку. «Урал» вылетел из РПЛ по итогам сезона 2023-2024. Команда, игравшая в высшем дивизионе с 2013-го, уступила в стыковых матчах тольяттинскому «Акрону». Власти и крупный бизнес, несмотря на провал, сохранили финансирование клуба на прежнем уровне. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Руководство и тренерский штаб ФК «Урал» должны будут уйти в отставку, если в этом сезоне команда не выйдет в Российскую премьер-лигу. Об этом заявил президент клуба Григорий Иванов. «Я думаю, что все руководство, тренерский штаб — должны будут уйти в отставку, это однозначно. Сокращение поддержки — это тоже вправе руководство решать, как они будут это видеть. Не должно быть так: если нам поставили задачу… Мы сами для себя эту задачу поставили, и, если мы ее не выполним, мы должны отвечать. Думаю, что и контракты будут срезаться», — ответил Иванов в эфире ОТВ на вопрос о наказании за невыход в РПЛ. Ранее министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт заявил о «расстреле», если «Шмели» не выйдут в премьер-лигу. По его словам, он уже не раз произносил эту фразу. Высказывание чиновника Иванов не оценил, однако воспринял как шутку. «Урал» вылетел из РПЛ по итогам сезона 2023-2024. Команда, игравшая в высшем дивизионе с 2013-го, уступила в стыковых матчах тольяттинскому «Акрону». Власти и крупный бизнес, несмотря на провал, сохранили финансирование клуба на прежнем уровне.