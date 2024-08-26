Президент ФК «Урал» заявил об отставке руководства и тренеров в случае невыхода в РПЛ

Президент ФК «Урал»: руководство и тренеры уволятся, если клуб не выйдет в РПЛ
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Пресс-конференция ФК "Урал". Екатеринбург, иванов григорий
Григорий Иванов также допустил сокращение поддержки клуба Фото:

Руководство и тренерский штаб ФК «Урал» должны будут уйти в отставку, если в этом сезоне команда не выйдет в Российскую премьер-лигу. Об этом заявил президент клуба Григорий Иванов.

«Я думаю, что все руководство, тренерский штаб — должны будут уйти в отставку, это однозначно. Сокращение поддержки — это тоже вправе руководство решать, как они будут это видеть. Не должно быть так: если нам поставили задачу… Мы сами для себя эту задачу поставили, и, если мы ее не выполним, мы должны отвечать. Думаю, что и контракты будут срезаться», — ответил Иванов в эфире ОТВ на вопрос о наказании за невыход в РПЛ.

Ранее министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт заявил о «расстреле», если «Шмели» не выйдут в премьер-лигу. По его словам, он уже не раз произносил эту фразу. Высказывание чиновника Иванов не оценил, однако воспринял как шутку.

«Урал» вылетел из РПЛ по итогам сезона 2023-2024. Команда, игравшая в высшем дивизионе с 2013-го, уступила в стыковых матчах тольяттинскому «Акрону». Власти и крупный бизнес, несмотря на провал, сохранили финансирование клуба на прежнем уровне.

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Руководство и тренерский штаб ФК «Урал» должны будут уйти в отставку, если в этом сезоне команда не выйдет в Российскую премьер-лигу. Об этом заявил президент клуба Григорий Иванов. «Я думаю, что все руководство, тренерский штаб — должны будут уйти в отставку, это однозначно. Сокращение поддержки — это тоже вправе руководство решать, как они будут это видеть. Не должно быть так: если нам поставили задачу… Мы сами для себя эту задачу поставили, и, если мы ее не выполним, мы должны отвечать. Думаю, что и контракты будут срезаться», — ответил Иванов в эфире ОТВ на вопрос о наказании за невыход в РПЛ. Ранее министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт заявил о «расстреле», если «Шмели» не выйдут в премьер-лигу. По его словам, он уже не раз произносил эту фразу. Высказывание чиновника Иванов не оценил, однако воспринял как шутку. «Урал» вылетел из РПЛ по итогам сезона 2023-2024. Команда, игравшая в высшем дивизионе с 2013-го, уступила в стыковых матчах тольяттинскому «Акрону». Власти и крупный бизнес, несмотря на провал, сохранили финансирование клуба на прежнем уровне.
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