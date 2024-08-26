Пять челябинских городов победили во Всероссийском конкурсе благоустройства

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Текслер представил Мишустину в Калуге стенд Челябинской области
Текслер представил Мишустину в Калуге стенд Челябинской области Фото:

Пять городов Челябинской области — Миасс, Верхнеуральск, Кыштым, Карабаш и Озерск — стали победителями Всероссийского конкурса благоустройства в Калуге. Информация об этом размещена на официальном сайте Минстроя РФ.

«Малые города с численностью населения от 100 тысяч до 200 тысяч человек включительно: Челябинская область, город Миасс (проект парка Автозаводцев). Малые города с численностью населения от 50 тысяч до 100 тысяч человек включительно: Челябинская область, город Озерск (проект благоустройства городского пруда „Энергия воды“)», — говорится в перечне победителей IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2024 года.

В числе призеров также Кыштым (проект благоустройства городской площади и набережной Кыштымки), Верхнеуральск (проект набережной реки Урал «Первая от истока») и Карабаш (проект «Гора Гусиха»). Конкурс проводятся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Он направлен на создание нового облика городов и обновление общественных пространств.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ранее представил главе правительства РФ Михаилу Мишустину на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» в Калуге стенд региона. Текслер акцентировал внимание на сотрудничестве с бизнесом в вопросах благоустройства городской среды. В качестве примера губернатор привел парк «Притяжение» в Магнитогорске.

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Пять городов Челябинской области — Миасс, Верхнеуральск, Кыштым, Карабаш и Озерск — стали победителями Всероссийского конкурса благоустройства в Калуге. Информация об этом размещена на официальном сайте Минстроя РФ. «Малые города с численностью населения от 100 тысяч до 200 тысяч человек включительно: Челябинская область, город Миасс (проект парка Автозаводцев). Малые города с численностью населения от 50 тысяч до 100 тысяч человек включительно: Челябинская область, город Озерск (проект благоустройства городского пруда „Энергия воды“)», — говорится в перечне победителей IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2024 года. В числе призеров также Кыштым (проект благоустройства городской площади и набережной Кыштымки), Верхнеуральск (проект набережной реки Урал «Первая от истока») и Карабаш (проект «Гора Гусиха»). Конкурс проводятся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Он направлен на создание нового облика городов и обновление общественных пространств. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ранее представил главе правительства РФ Михаилу Мишустину на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» в Калуге стенд региона. Текслер акцентировал внимание на сотрудничестве с бизнесом в вопросах благоустройства городской среды. В качестве примера губернатор привел парк «Притяжение» в Магнитогорске.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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