26 августа 2024

В аэропорту Челябинска задерживается прилет самолетов из Сочи. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил новый терминал внутренних авиалиний аэропорта «Челябинск» имени Игоря Курчатова. Челябинск, аэропорт челябинск
Рейсы задерживаются на семь часов Фото:

В аэропорту Челябинска на семь часов задерживается прилет двух самолетов из Сочи. Данная информация опубликована на онлайн-табло аэропорта.

«Рейс Сочи-Челябинск. Прилет по расписанию в 02:55. Расчетное время прилета — 09:50», — сообщается на сайте аэропорта Челябинска.

Рейсы выполняют авиакомпании Red Wings и NordStar. Компании используют для перелетов Boeing 737.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой аэропорта Челябинска. Там на звонок не ответили.

Рейсы задерживаются на семь часов
Рейсы задерживаются на семь часов

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В аэропорту Челябинска на семь часов задерживается прилет двух самолетов из Сочи. Данная информация опубликована на онлайн-табло аэропорта. «Рейс Сочи-Челябинск. Прилет по расписанию в 02:55. Расчетное время прилета — 09:50», — сообщается на сайте аэропорта Челябинска. Рейсы выполняют авиакомпании Red Wings и NordStar. Компании используют для перелетов Boeing 737. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой аэропорта Челябинска. Там на звонок не ответили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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