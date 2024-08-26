Рейсы задерживаются на семь часов
В аэропорту Челябинска на семь часов задерживается прилет двух самолетов из Сочи. Данная информация опубликована на онлайн-табло аэропорта.
«Рейс Сочи-Челябинск. Прилет по расписанию в 02:55. Расчетное время прилета — 09:50», — сообщается на сайте аэропорта Челябинска.
Рейсы выполняют авиакомпании Red Wings и NordStar. Компании используют для перелетов Boeing 737.
URA.RU пыталось связаться с пресс-службой аэропорта Челябинска. Там на звонок не ответили.
Рейсы задерживаются на семь часов
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