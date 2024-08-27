Названа причина увеличения взноса за капремонт в Свердловской области

Плату за капремонт в Свердловской области поднимают из-за роста цен
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В последний раз стоимость услуги индексировали в 2023-м Фото:

Власти Свердловской области объяснили, почему с 1 января 2025 года планируют увеличить взнос за капремонт. Связано это с удорожанием стройматериалов, рассказали URA.RU в министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

«Это требование жилищного кодекса. Основная причина — рост стоимости строительных материалов. В прошлом году не был увеличен размер взносов за капремонт, и сейчас посчитали, насколько выросли цены», — пояснили в минЖКХ.

Увеличение минимального размера взноса за капитальный ремонт с 14,81 рубля до 17,48 рубля за квадратный метр будет обсуждаться на заседании областного правительства 29 августа. Новая ставка начнет действовать с 1 января 2025 года.

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Власти Свердловской области объяснили, почему с 1 января 2025 года планируют увеличить взнос за капремонт. Связано это с удорожанием стройматериалов, рассказали URA.RU в министерстве жилищно-коммунального хозяйства. «Это требование жилищного кодекса. Основная причина — рост стоимости строительных материалов. В прошлом году не был увеличен размер взносов за капремонт, и сейчас посчитали, насколько выросли цены», — пояснили в минЖКХ. Увеличение минимального размера взноса за капитальный ремонт с 14,81 рубля до 17,48 рубля за квадратный метр будет обсуждаться на заседании областного правительства 29 августа. Новая ставка начнет действовать с 1 января 2025 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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