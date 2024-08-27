Общество ЖКХ и Городская среда Названа причина увеличения взноса за капремонт в Свердловской области Плату за капремонт в Свердловской области поднимают из-за роста цен 27 августа 2024 в 17:11 Размер текста - 17 + В последний раз стоимость услуги индексировали в 2023-м Фото: Илья Московец © URA.RU Власти Свердловской области объяснили, почему с 1 января 2025 года планируют увеличить взнос за капремонт. Связано это с удорожанием стройматериалов, рассказали URA.RU в министерстве жилищно-коммунального хозяйства. «Это требование жилищного кодекса. Основная причина — рост стоимости строительных материалов. В прошлом году не был увеличен размер взносов за капремонт, и сейчас посчитали, насколько выросли цены», — пояснили в минЖКХ. Увеличение минимального размера взноса за капитальный ремонт с 14,81 рубля до 17,48 рубля за квадратный метр будет обсуждаться на заседании областного правительства 29 августа. Новая ставка начнет действовать с 1 января 2025 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Власти Свердловской области объяснили, почему с 1 января 2025 года планируют увеличить взнос за капремонт. Связано это с удорожанием стройматериалов, рассказали URA.RU в министерстве жилищно-коммунального хозяйства. «Это требование жилищного кодекса. Основная причина — рост стоимости строительных материалов. В прошлом году не был увеличен размер взносов за капремонт, и сейчас посчитали, насколько выросли цены», — пояснили в минЖКХ. Увеличение минимального размера взноса за капитальный ремонт с 14,81 рубля до 17,48 рубля за квадратный метр будет обсуждаться на заседании областного правительства 29 августа. Новая ставка начнет действовать с 1 января 2025 года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям