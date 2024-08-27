Власти Свердловской области объяснили, почему с 1 января 2025 года планируют увеличить взнос за капремонт. Связано это с удорожанием стройматериалов, рассказали URA.RU в министерстве жилищно-коммунального хозяйства.
«Это требование жилищного кодекса. Основная причина — рост стоимости строительных материалов. В прошлом году не был увеличен размер взносов за капремонт, и сейчас посчитали, насколько выросли цены», — пояснили в минЖКХ.
Увеличение минимального размера взноса за капитальный ремонт с 14,81 рубля до 17,48 рубля за квадратный метр будет обсуждаться на заседании областного правительства 29 августа. Новая ставка начнет действовать с 1 января 2025 года.
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