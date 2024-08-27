В Копейске на пешеходном переходе сбили девятилетнюю девочку. Видео

27 августа 2024 в 18:04 Размер текста - 17 +

Школьницу сбили на пешеходном переходе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Копейске (Челябинская область) отечественный автомобиль на пешеходном переходе сбил девятилетнюю школьницу. Об этом 27 августа сообщили в городском отделе Госавтоинспекции. «Возле дома № 19 по проспекту Победы 18-летний водитель за рулем „ИЖ ОДА“, совершил наезд на девятилетнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. ДТП произошло 26 августа в 11 часов 16 минут», — сообщили в отделе ГАИ. В результате девочка получила телесные повреждения. В августе, так же на проспекте Победы, уже на регулируемом пешеходном переходе, водитель иномарки сбил двух девочек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Копейске (Челябинская область) отечественный автомобиль на пешеходном переходе сбил девятилетнюю школьницу. Об этом 27 августа сообщили в городском отделе Госавтоинспекции. «Возле дома № 19 по проспекту Победы 18-летний водитель за рулем „ИЖ ОДА“, совершил наезд на девятилетнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. ДТП произошло 26 августа в 11 часов 16 минут», — сообщили в отделе ГАИ. В результате девочка получила телесные повреждения. В августе, так же на проспекте Победы, уже на регулируемом пешеходном переходе, водитель иномарки сбил двух девочек.