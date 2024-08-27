В Копейске (Челябинская область) отечественный автомобиль на пешеходном переходе сбил девятилетнюю школьницу. Об этом 27 августа сообщили в городском отделе Госавтоинспекции.
«Возле дома № 19 по проспекту Победы 18-летний водитель за рулем „ИЖ ОДА“, совершил наезд на девятилетнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. ДТП произошло 26 августа в 11 часов 16 минут», — сообщили в отделе ГАИ.
В результате девочка получила телесные повреждения. В августе, так же на проспекте Победы, уже на регулируемом пешеходном переходе, водитель иномарки сбил двух девочек.
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