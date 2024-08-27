В Копейске на пешеходном переходе сбили девятилетнюю девочку. Видео

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Город. Клипарт. Курган, горсад, парк, школьницы, девочки, дети
Школьницу сбили на пешеходном переходе Фото:

В Копейске (Челябинская область) отечественный автомобиль на пешеходном переходе сбил девятилетнюю школьницу. Об этом 27 августа сообщили в городском отделе Госавтоинспекции.

«Возле дома № 19 по проспекту Победы 18-летний водитель за рулем „ИЖ ОДА“, совершил наезд на девятилетнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. ДТП произошло 26 августа в 11 часов 16 минут», — сообщили в отделе ГАИ.

В результате девочка получила телесные повреждения. В августе, так же на проспекте Победы, уже на регулируемом пешеходном переходе, водитель иномарки сбил двух девочек.

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В Копейске (Челябинская область) отечественный автомобиль на пешеходном переходе сбил девятилетнюю школьницу. Об этом 27 августа сообщили в городском отделе Госавтоинспекции. «Возле дома № 19 по проспекту Победы 18-летний водитель за рулем „ИЖ ОДА“, совершил наезд на девятилетнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. ДТП произошло 26 августа в 11 часов 16 минут», — сообщили в отделе ГАИ. В результате девочка получила телесные повреждения. В августе, так же на проспекте Победы, уже на регулируемом пешеходном переходе, водитель иномарки сбил двух девочек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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