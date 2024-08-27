27 августа 2024

В учреждения культуры ХМАО назначены новые руководители

© Служба новостей «URA.RU»
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В депкультуры ХМАО поздравили коллег с назначениями
В депкультуры ХМАО поздравили коллег с назначениями Фото:

В Доме народного творчества ХМАО и Сургутском колледже русской культуры назначены новые руководители. Решения приняты на заседании окружного Правительства.

«С 29 августа директором Окружного Дома народного творчества будет переназначена на новый срок действующий руководитель учреждения Елена Евгеньевна Исламуратова. С 1 сентября руководителем Сургутского колледжа русской культуры им. А.С. Знаменского станет Елена Мишина», — написано в telegram-канале департамента культуры ХМАО.

Сейчас Мишина является заместителем директора по воспитательной работе Сургутского музыкального колледжа. В депкультуры поздравили коллег с назначениями и пожелали успехов в работе.

Ранее на пост Мишиной претендовал экс-замдиректора департамента культуры ХМАО Владимир Фризен. В 2023 году он также возглавлял Тюменскую филармонию, но вскоре уволился.

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В Доме народного творчества ХМАО и Сургутском колледже русской культуры назначены новые руководители. Решения приняты на заседании окружного Правительства. «С 29 августа директором Окружного Дома народного творчества будет переназначена на новый срок действующий руководитель учреждения Елена Евгеньевна Исламуратова. С 1 сентября руководителем Сургутского колледжа русской культуры им. А.С. Знаменского станет Елена Мишина», — написано в telegram-канале департамента культуры ХМАО. Сейчас Мишина является заместителем директора по воспитательной работе Сургутского музыкального колледжа. В депкультуры поздравили коллег с назначениями и пожелали успехов в работе. Ранее на пост Мишиной претендовал экс-замдиректора департамента культуры ХМАО Владимир Фризен. В 2023 году он также возглавлял Тюменскую филармонию, но вскоре уволился.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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