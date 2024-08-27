В учреждения культуры ХМАО назначены новые руководители

В Доме народного творчества ХМАО и Сургутском колледже русской культуры назначены новые руководители. Решения приняты на заседании окружного Правительства.
«С 29 августа директором Окружного Дома народного творчества будет переназначена на новый срок действующий руководитель учреждения Елена Евгеньевна Исламуратова. С 1 сентября руководителем Сургутского колледжа русской культуры им. А.С. Знаменского станет Елена Мишина», — написано в telegram-канале департамента культуры ХМАО.
Сейчас Мишина является заместителем директора по воспитательной работе Сургутского музыкального колледжа. В депкультуры поздравили коллег с назначениями и пожелали успехов в работе.
Ранее на пост Мишиной претендовал экс-замдиректора департамента культуры ХМАО Владимир Фризен. В 2023 году он также возглавлял Тюменскую филармонию, но вскоре уволился.
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