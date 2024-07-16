Бывший чиновник правительства ХМАО претендует на пост директора колледжа

Бывший замдиректора департамента культуры ХМАО Владимир Фризен претендует на пост директора Сургутского колледжа русской культуры имени Знаменского. Информация об этом опубликована на сайте портала «Команда Югры».
«Владимир Фризен — кандидат на должность директора Сургутского колледжа русской культуры имени А.С. Знаменского. Образование: высшее», — следует из карточки кандидата.
С 2020 года Фризен работал заместителем директора департамента культуры ХМАО. В 2023 году он возглавил Тюменскую филармонию, из которой вскоре уволился. В настоящее время чиновник является советником заместителя губернатора ХМАО Елены Шумаковой.
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