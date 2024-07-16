16 июля 2024

Бывший чиновник правительства ХМАО претендует на пост директора колледжа

Экс-замдиректора депкульта ХМАО Фризен претендует на пост директора колледжа
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Фризен претендует на должность директора колледжа в Сургуте
Владимир Фризен претендует на должность директора колледжа в Сургуте Фото:

Бывший замдиректора департамента культуры ХМАО Владимир Фризен претендует на пост директора Сургутского колледжа русской культуры имени Знаменского. Информация об этом опубликована на сайте портала «Команда Югры».

«Владимир Фризен — кандидат на должность директора Сургутского колледжа русской культуры имени А.С. Знаменского. Образование: высшее», — следует из карточки кандидата.

С 2020 года Фризен работал заместителем директора департамента культуры ХМАО. В 2023 году он возглавил Тюменскую филармонию, из которой вскоре уволился. В настоящее время чиновник является советником заместителя губернатора ХМАО Елены Шумаковой.

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Бывший замдиректора департамента культуры ХМАО Владимир Фризен претендует на пост директора Сургутского колледжа русской культуры имени Знаменского. Информация об этом опубликована на сайте портала «Команда Югры». «Владимир Фризен — кандидат на должность директора Сургутского колледжа русской культуры имени А.С. Знаменского. Образование: высшее», — следует из карточки кандидата. С 2020 года Фризен работал заместителем директора департамента культуры ХМАО. В 2023 году он возглавил Тюменскую филармонию, из которой вскоре уволился. В настоящее время чиновник является советником заместителя губернатора ХМАО Елены Шумаковой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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