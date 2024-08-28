Медики из Екатеринбурга засудили рок-фестиваль «Кардиограмма»

Скорая помощь из Екатеринбурга отсудила 88 тысяч у фестиваля «Кардиограмма»

28 августа 2024 в 14:11 Размер текста - 17 +

Скорая дежурила на фестивале, но после мероприятия организаторы медикам не заплатили Фото: Анна Майорова © URA.RU Станция скорой помощи имени В.Ф. Капиноса (ССМП) выиграла суд у рок-фестиваля «Кардиограмма», который проходил в Екатеринбурге год назад. Организаторы задолжали медикам около 88 тысяч рублей, указано в картотеке суда. В мае 2023 года координаторы заключили договор с ССМП: медработники должны были дежурить во время проведения фестиваля, стоимость услуг оценили в 85 800 рублей. После мероприятия у команды «Кардиограммы» претензий к объему, качествам и срокам оказания услуг скорой не было, но фельдшерам платить не стали. Медики пошли в суд, который встал на их сторону. Организаторы должны выплатить долг, неустойку и судебные расходы — всего около 88 тысяч рублей. Ранее у «Кардиограммы» суды выиграли «Екатеринбург Арена», где выступали рокеры, и гостиница Hyatt Place Ekaterinburg. Первые отсудили около 5,5 млн рублей, вторые — 679 тысяч рублей. Как пояснял собеседник агентства, разбирательства могли повлиять на то, что фестиваль не состоялся в 2024 году, его перенесли на следующее лето. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Станция скорой помощи имени В.Ф. Капиноса (ССМП) выиграла суд у рок-фестиваля «Кардиограмма», который проходил в Екатеринбурге год назад. Организаторы задолжали медикам около 88 тысяч рублей, указано в картотеке суда. В мае 2023 года координаторы заключили договор с ССМП: медработники должны были дежурить во время проведения фестиваля, стоимость услуг оценили в 85 800 рублей. После мероприятия у команды «Кардиограммы» претензий к объему, качествам и срокам оказания услуг скорой не было, но фельдшерам платить не стали. Медики пошли в суд, который встал на их сторону. Организаторы должны выплатить долг, неустойку и судебные расходы — всего около 88 тысяч рублей. Ранее у «Кардиограммы» суды выиграли «Екатеринбург Арена», где выступали рокеры, и гостиница Hyatt Place Ekaterinburg. Первые отсудили около 5,5 млн рублей, вторые — 679 тысяч рублей. Как пояснял собеседник агентства, разбирательства могли повлиять на то, что фестиваль не состоялся в 2024 году, его перенесли на следующее лето.