Медики из Екатеринбурга засудили рок-фестиваль «Кардиограмма»

Скорая помощь из Екатеринбурга отсудила 88 тысяч у фестиваля «Кардиограмма»
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Передача автомобилей Скорой медицинской помощи бригадам медиков. Екатеринбург, неотложка, красный крест, медицина, здравоохранение, медицинская помощь, медицинский работник, неотложная помощь, медики, машина скорой помощи, коронавирус, covid, скорая помощь
Скорая дежурила на фестивале, но после мероприятия организаторы медикам не заплатили Фото:

Станция скорой помощи имени В.Ф. Капиноса (ССМП) выиграла суд у рок-фестиваля «Кардиограмма», который проходил в Екатеринбурге год назад. Организаторы задолжали медикам около 88 тысяч рублей, указано в картотеке суда.

В мае 2023 года координаторы заключили договор с ССМП: медработники должны были дежурить во время проведения фестиваля, стоимость услуг оценили в 85 800 рублей. После мероприятия у команды «Кардиограммы» претензий к объему, качествам и срокам оказания услуг скорой не было, но фельдшерам платить не стали. Медики пошли в суд, который встал на их сторону. Организаторы должны выплатить долг, неустойку и судебные расходы — всего около 88 тысяч рублей.

Ранее у «Кардиограммы» суды выиграли «Екатеринбург Арена», где выступали рокеры, и гостиница Hyatt Place Ekaterinburg. Первые отсудили около 5,5 млн рублей, вторые — 679 тысяч рублей. Как пояснял собеседник агентства, разбирательства могли повлиять на то, что фестиваль не состоялся в 2024 году, его перенесли на следующее лето.

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Станция скорой помощи имени В.Ф. Капиноса (ССМП) выиграла суд у рок-фестиваля «Кардиограмма», который проходил в Екатеринбурге год назад. Организаторы задолжали медикам около 88 тысяч рублей, указано в картотеке суда. В мае 2023 года координаторы заключили договор с ССМП: медработники должны были дежурить во время проведения фестиваля, стоимость услуг оценили в 85 800 рублей. После мероприятия у команды «Кардиограммы» претензий к объему, качествам и срокам оказания услуг скорой не было, но фельдшерам платить не стали. Медики пошли в суд, который встал на их сторону. Организаторы должны выплатить долг, неустойку и судебные расходы — всего около 88 тысяч рублей. Ранее у «Кардиограммы» суды выиграли «Екатеринбург Арена», где выступали рокеры, и гостиница Hyatt Place Ekaterinburg. Первые отсудили около 5,5 млн рублей, вторые — 679 тысяч рублей. Как пояснял собеседник агентства, разбирательства могли повлиять на то, что фестиваль не состоялся в 2024 году, его перенесли на следующее лето.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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