Медики из Екатеринбурга засудили рок-фестиваль «Кардиограмма»

Станция скорой помощи имени В.Ф. Капиноса (ССМП) выиграла суд у рок-фестиваля «Кардиограмма», который проходил в Екатеринбурге год назад. Организаторы задолжали медикам около 88 тысяч рублей, указано в картотеке суда.
В мае 2023 года координаторы заключили договор с ССМП: медработники должны были дежурить во время проведения фестиваля, стоимость услуг оценили в 85 800 рублей. После мероприятия у команды «Кардиограммы» претензий к объему, качествам и срокам оказания услуг скорой не было, но фельдшерам платить не стали. Медики пошли в суд, который встал на их сторону. Организаторы должны выплатить долг, неустойку и судебные расходы — всего около 88 тысяч рублей.
Ранее у «Кардиограммы» суды выиграли «Екатеринбург Арена», где выступали рокеры, и гостиница Hyatt Place Ekaterinburg. Первые отсудили около 5,5 млн рублей, вторые — 679 тысяч рублей. Как пояснял собеседник агентства, разбирательства могли повлиять на то, что фестиваль не состоялся в 2024 году, его перенесли на следующее лето.
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