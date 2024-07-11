В Екатеринбурге фестиваль «Кардиограмма» погряз в судах и остался должен еще 5,5 млн

«Екатеринбург Арена» выиграла суд у рок-фестиваля «Кардиограмма». Главный стадион города, который в прошлом году стал площадкой для двухдневного мероприятия, получит около 5,5 млн рублей.
«Иск удовлетворить полностью», — указано в картотеке дел Свердловского арбитражного суда. Решение вынесено 8 июля. Представители «Екатеринбург Арены» рассказывали URA.RU, что в суд они обратились из-за того, что организаторы «не выполнили свои финансовые обязательства перед стадионом за концерт, состоявшийся в 2023 году».
Также суд над «Кардиограммой» ранее выиграл Hyatt Place Ekaterinburg — отель отсудил 679 тысяч рублей. До сих пор разбирательства продолжаются со станцией скорой помощи имени Капиноса — ей организаторы должны 88 тысяч рублей. Как пояснял собеседник агентства, суды могли повлиять на то, что фестиваль не состоялся в 2024 году. Его перенесли на следующее лето.
«Кардиограмма» прошла 10 и 11 июня 2023 года. Многие зрители остались недовольны площадкой, количеством посетителей и стоимостью билетов — цена начиналась от 2000 и заканчивалась 20 000 рублей. На сцене выступали рок-группы Stigmata, «Анимация», «Эпидемия», Uma2rman, «Кипелов», «Ундервуд» и другие.
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