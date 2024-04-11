В Екатеринбурге перенесли масштабный рок-фестиваль, который задолжал скорой и Hyatt

Фестиваль «Кардиограмма» перенесли с «Екатеринбург Арена» в «МТС Live Холл»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Рок-фестиваль «Кардиограмма». Екатеринбург, кардиограмма, кардиофест
В этом году фестиваль пройдет на закрытой площадке Фото:

Рок-фестиваль «Кардиограмма» в 2024 году сменил локацию и дату проведения. По данным источника URA.RU, в прошлом году было множество технических проблем на «Екатеринбург Арене», поэтому в новом сезоне мероприятие решили перенести в «МТС Live Холл». Это подтверждает и сообщение от организаторов, которое опубликовано в группе во «ВКонтакте».

Изначально концерты рок-звезд должны были пройти на главном стадионе Екатеринбурга 15 и 16 июня, но в апреле появилась новая информация. «Сообщаем вам, что по техническим причинам мы вынуждены перенести фестиваль „Кардиограмма“ на новую площадку — „МТС Live Холл“, расположенную на территории „Екатеринбург-ЭКСПО“. Новые даты проведения фестиваля — 8 и 9 июня», — говорится в посте.

Еще одной причиной переноса могли стать и долги организаторов, сообщил другой собеседник агентства. Судя по картотеке дел свердловского Арбитражного суда, задолженности действительно есть. В прошлом году команда «Кардиограммы» не выплатила около 88 тысяч рублей станции скорой медицинской помощи имени Капиноса. Судебные тяжбы пока продолжаются, следующее заседание назначено на 13 мая.

Также в ноябре 2023 года Hyatt Place Ekaterinburg взыскал с ООО «Кардиофест» около 679 тысяч рублей. Суть спора заключалась в том, что отель должен был принять музыкантов, а команда рок-фестиваля оплачивала их размещение. Но организаторы не исполнили свои обязательства надлежащим образом, тогда представители Hyatt пошли в суд.

URA.RU направило запрос организаторам. Ответ ожидается.

В прошлом году «Кардиограмма» прошла 10 и 11 июня. Многие зрители остались недовольны площадкой, количеством посетителей и стоимостью билетов — цена начиналась от 2000 и заканчивалась 20 000 рублей. На сцене в течение двух дней выступали рок-группы Stigmata, «Анимация», «Эпидемия», а также музыканты Вадим Самойлов и Гарик Сукачев и другие.

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Рок-фестиваль «Кардиограмма» в 2024 году сменил локацию и дату проведения. По данным источника URA.RU, в прошлом году было множество технических проблем на «Екатеринбург Арене», поэтому в новом сезоне мероприятие решили перенести в «МТС Live Холл». Это подтверждает и сообщение от организаторов, которое опубликовано в группе во «ВКонтакте». Изначально концерты рок-звезд должны были пройти на главном стадионе Екатеринбурга 15 и 16 июня, но в апреле появилась новая информация. «Сообщаем вам, что по техническим причинам мы вынуждены перенести фестиваль „Кардиограмма“ на новую площадку — „МТС Live Холл“, расположенную на территории „Екатеринбург-ЭКСПО“. Новые даты проведения фестиваля — 8 и 9 июня», — говорится в посте. Еще одной причиной переноса могли стать и долги организаторов, сообщил другой собеседник агентства. Судя по картотеке дел свердловского Арбитражного суда, задолженности действительно есть. В прошлом году команда «Кардиограммы» не выплатила около 88 тысяч рублей станции скорой медицинской помощи имени Капиноса. Судебные тяжбы пока продолжаются, следующее заседание назначено на 13 мая. Также в ноябре 2023 года Hyatt Place Ekaterinburg взыскал с ООО «Кардиофест» около 679 тысяч рублей. Суть спора заключалась в том, что отель должен был принять музыкантов, а команда рок-фестиваля оплачивала их размещение. Но организаторы не исполнили свои обязательства надлежащим образом, тогда представители Hyatt пошли в суд. URA.RU направило запрос организаторам. Ответ ожидается. В прошлом году «Кардиограмма» прошла 10 и 11 июня. Многие зрители остались недовольны площадкой, количеством посетителей и стоимостью билетов — цена начиналась от 2000 и заканчивалась 20 000 рублей. На сцене в течение двух дней выступали рок-группы Stigmata, «Анимация», «Эпидемия», а также музыканты Вадим Самойлов и Гарик Сукачев и другие.
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