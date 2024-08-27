Пермячка через суд заставила пасынка оплатить похороны его отца

Жительница Перми засудила своего пасынка. Она через суд заставила его оплатить часть расходов, затраченных на похороны ее мужа и его отца. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.
«В семье были конфликты. Из-за них сын не ходил на похороны своего отца. Его мачеха, которая потратила на похороны 80 тысяч рублей, обратилась в суд, чтобы взыскать с пасынка половину потраченных денег. Сын считал, что деньги, потраченные на похороны отца чрезмерны и неразумны. Суд обязал его выплатить мачехе 40 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе суда.
В ходе заседания выяснилось, что у умершего пермяка осталось наследство. Квартиру в центре Перми пополам поделили супруга погибшего мужчины и ее сын. Именно поэтому суд пришел к выводу, что пермяк обязан понести расходы за похороны отца.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!