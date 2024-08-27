27 августа 2024

Пермячка через суд заставила пасынка оплатить похороны его отца

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд встал на сторону истца
Суд встал на сторону истца Фото:

Жительница Перми засудила своего пасынка. Она через суд заставила его оплатить часть расходов, затраченных на похороны ее мужа и его отца. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

«В семье были конфликты. Из-за них сын не ходил на похороны своего отца. Его мачеха, которая потратила на похороны 80 тысяч рублей, обратилась в суд, чтобы взыскать с пасынка половину потраченных денег. Сын считал, что деньги, потраченные на похороны отца чрезмерны и неразумны. Суд обязал его выплатить мачехе 40 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе суда.

В ходе заседания выяснилось, что у умершего пермяка осталось наследство. Квартиру в центре Перми пополам поделили супруга погибшего мужчины и ее сын. Именно поэтому суд пришел к выводу, что пермяк обязан понести расходы за похороны отца.

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Жительница Перми засудила своего пасынка. Она через суд заставила его оплатить часть расходов, затраченных на похороны ее мужа и его отца. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда. «В семье были конфликты. Из-за них сын не ходил на похороны своего отца. Его мачеха, которая потратила на похороны 80 тысяч рублей, обратилась в суд, чтобы взыскать с пасынка половину потраченных денег. Сын считал, что деньги, потраченные на похороны отца чрезмерны и неразумны. Суд обязал его выплатить мачехе 40 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе суда. В ходе заседания выяснилось, что у умершего пермяка осталось наследство. Квартиру в центре Перми пополам поделили супруга погибшего мужчины и ее сын. Именно поэтому суд пришел к выводу, что пермяк обязан понести расходы за похороны отца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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