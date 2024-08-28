В Челябинске к 1 сентября вырастут цены на букеты

В Челябинске к 1 сентября прогнозируют рост цен на авторские букеты. Увеличение стоимости на 4% предполагают аналитики маркетплейса подарков Flowwow.
«Средняя стоимость составной композиции может составить 2962 рубля, что на 4% больше по сравнению с июлем. При этом средняя стоимость монобукета предположительно снизится на 4%», — сообщили URA.RU в Flowwow.
В пресс-службе сервиса отметили, что спрос на букеты ко Дню знаний возрастет на 32%. Популярными будут также бенто-торты и клубника в шоколаде. Средняя стоимость клубники в регионе может вырасти на 13% по сравнению с июлем (2086 рублей). Бенто-торты могут незначительно потерять в цене, подешевев на 2% до 1313 рублей. Рынок при этом находится в стабильном состоянии, отметил руководитель команды сопровождения селлеров Flowwow Алексей Белкин.
«После праздника спрос закономерно приходит в норму, а цены выравниваются. В прошлом году динамика была аналогичной, что говорит о стабильности рынка», — уточнил URA.RU Белкин.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!