В Челябинске к 1 сентября вырастут цены на букеты

29 августа 2024 в 11:22 Размер текста - 17 +

Эксперты прогнозируют увеличение цены сборных букетов на 4% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске к 1 сентября прогнозируют рост цен на авторские букеты. Увеличение стоимости на 4% предполагают аналитики маркетплейса подарков Flowwow. «Средняя стоимость составной композиции может составить 2962 рубля, что на 4% больше по сравнению с июлем. При этом средняя стоимость монобукета предположительно снизится на 4%», — сообщили URA.RU в Flowwow. В пресс-службе сервиса отметили, что спрос на букеты ко Дню знаний возрастет на 32%. Популярными будут также бенто-торты и клубника в шоколаде. Средняя стоимость клубники в регионе может вырасти на 13% по сравнению с июлем (2086 рублей). Бенто-торты могут незначительно потерять в цене, подешевев на 2% до 1313 рублей. Рынок при этом находится в стабильном состоянии, отметил руководитель команды сопровождения селлеров Flowwow Алексей Белкин. «После праздника спрос закономерно приходит в норму, а цены выравниваются. В прошлом году динамика была аналогичной, что говорит о стабильности рынка», — уточнил URA.RU Белкин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске к 1 сентября прогнозируют рост цен на авторские букеты. Увеличение стоимости на 4% предполагают аналитики маркетплейса подарков Flowwow. «Средняя стоимость составной композиции может составить 2962 рубля, что на 4% больше по сравнению с июлем. При этом средняя стоимость монобукета предположительно снизится на 4%», — сообщили URA.RU в Flowwow. В пресс-службе сервиса отметили, что спрос на букеты ко Дню знаний возрастет на 32%. Популярными будут также бенто-торты и клубника в шоколаде. Средняя стоимость клубники в регионе может вырасти на 13% по сравнению с июлем (2086 рублей). Бенто-торты могут незначительно потерять в цене, подешевев на 2% до 1313 рублей. Рынок при этом находится в стабильном состоянии, отметил руководитель команды сопровождения селлеров Flowwow Алексей Белкин. «После праздника спрос закономерно приходит в норму, а цены выравниваются. В прошлом году динамика была аналогичной, что говорит о стабильности рынка», — уточнил URA.RU Белкин.