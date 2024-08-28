28 августа 2024

В Челябинске к 1 сентября вырастут цены на букеты

© Служба новостей «URA.RU»
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Награждение победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе. Челябинск, букет, цветы
Эксперты прогнозируют увеличение цены сборных букетов на 4% Фото:

В Челябинске к 1 сентября прогнозируют рост цен на авторские букеты. Увеличение стоимости на 4% предполагают аналитики маркетплейса подарков Flowwow.

«Средняя стоимость составной композиции может составить 2962 рубля, что на 4% больше по сравнению с июлем. При этом средняя стоимость монобукета предположительно снизится на 4%», — сообщили URA.RU в Flowwow.

В пресс-службе сервиса отметили, что спрос на букеты ко Дню знаний возрастет на 32%. Популярными будут также бенто-торты и клубника в шоколаде. Средняя стоимость клубники в регионе может вырасти на 13% по сравнению с июлем (2086 рублей). Бенто-торты могут незначительно потерять в цене, подешевев на 2% до 1313 рублей. Рынок при этом находится в стабильном состоянии, отметил руководитель команды сопровождения селлеров Flowwow Алексей Белкин.

«После праздника спрос закономерно приходит в норму, а цены выравниваются. В прошлом году динамика была аналогичной, что говорит о стабильности рынка», — уточнил URA.RU Белкин.

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В Челябинске к 1 сентября прогнозируют рост цен на авторские букеты. Увеличение стоимости на 4% предполагают аналитики маркетплейса подарков Flowwow. «Средняя стоимость составной композиции может составить 2962 рубля, что на 4% больше по сравнению с июлем. При этом средняя стоимость монобукета предположительно снизится на 4%», — сообщили URA.RU в Flowwow. В пресс-службе сервиса отметили, что спрос на букеты ко Дню знаний возрастет на 32%. Популярными будут также бенто-торты и клубника в шоколаде. Средняя стоимость клубники в регионе может вырасти на 13% по сравнению с июлем (2086 рублей). Бенто-торты могут незначительно потерять в цене, подешевев на 2% до 1313 рублей. Рынок при этом находится в стабильном состоянии, отметил руководитель команды сопровождения селлеров Flowwow Алексей Белкин. «После праздника спрос закономерно приходит в норму, а цены выравниваются. В прошлом году динамика была аналогичной, что говорит о стабильности рынка», — уточнил URA.RU Белкин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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