Пермский Политех повысил стипендии для студентов

Пермский политехнический университет (ПНИПУ) с нового учебного года повышает стипендии для студентов. Приказ подписал и.о. ректора Антон Петроченков, рассказали URA.RU в вузе.
«Базовый размер государственной академической стипендии у студентов бакалавриата, специалитета и магистратуры, обучающихся на бюджетной основе, увеличился на более чем 10% и теперь составляет 3 036 рублей в месяц», — рассказали в ПНИПУ. Социальная стипендия, которая равняется полутора размерам академической составит 4 554 рублей в месяц.
Что касается аспирантов, то обучающимся по программам подготовки научно-педагогических кадров по техническим и естественным направлениям будут платить 12 600 рублей, а по другим направлениям — 5 150 рублей.
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