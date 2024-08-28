28 августа 2024

Пермский Политех повысил стипендии для студентов

© Служба новостей «URA.RU»
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ПНИПУ повысит стипендии с 1 сентября
ПНИПУ повысит стипендии с 1 сентября Фото:

Пермский политехнический университет (ПНИПУ) с нового учебного года повышает стипендии для студентов. Приказ подписал и.о. ректора Антон Петроченков, рассказали URA.RU в вузе.

«Базовый размер государственной академической стипендии у студентов бакалавриата, специалитета и магистратуры, обучающихся на бюджетной основе, увеличился на более чем 10% и теперь составляет 3 036 рублей в месяц», — рассказали в ПНИПУ. Социальная стипендия, которая равняется полутора размерам академической составит 4 554 рублей в месяц.

Что касается аспирантов, то обучающимся по программам подготовки научно-педагогических кадров по техническим и естественным направлениям будут платить 12 600 рублей, а по другим направлениям — 5 150 рублей.

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Пермский политехнический университет (ПНИПУ) с нового учебного года повышает стипендии для студентов. Приказ подписал и.о. ректора Антон Петроченков, рассказали URA.RU в вузе. «Базовый размер государственной академической стипендии у студентов бакалавриата, специалитета и магистратуры, обучающихся на бюджетной основе, увеличился на более чем 10% и теперь составляет 3 036 рублей в месяц», — рассказали в ПНИПУ. Социальная стипендия, которая равняется полутора размерам академической составит 4 554 рублей в месяц. Что касается аспирантов, то обучающимся по программам подготовки научно-педагогических кадров по техническим и естественным направлениям будут платить 12 600 рублей, а по другим направлениям — 5 150 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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