Сын свердловчанки страдает от стресса после попытки похищения

30 августа 2024 в 15:14 Размер текста - 17 +

История с мальчиком произошла летом в прошлом году (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Пятилетний сын свердловчанки Ксении Л., переживший попытку похищения египтянином в 2023 году, теперь испытывает сильный стресс. Родные пытаются привлечь мужчину к ответственности, но силовики отказывают в возбуждении уголовного дела. Продолжение истории URA.RU рассказал адвокат потерпевших Андрей Ватагин. «После прошлогодних событий ребенок теперь находится в состоянии стресса. Мальчик часто проходит обследования у врачей. А в это время сотрудники правоохранительных органов шлют нам отказ в возбуждении уголовного дела за отказом. Я написал уже множество жалоб на бездействия полицейских, был на личном приеме у начальника УУП ГУ МВД России по Свердловской области [Александра Возчикова], прокурора и шефа полиции Заречного. Но все отмены сводятся к формальным отпискам», — считает адвокат. По его мнению, силовики выписывают отказные, потому что в действиях египтянина якобы не было прямого умысла на противоправные действия. Инцидент произошел в июне 2023 года в поселке Прохладном Белоярского округа. Родные Ксении рассказывали URA.RU, что мужчина проник на территорию дома, стал уговаривать ребенка сесть к нему в машину. Когда мальчик отказался, то он схватил его за руки и стал силой заталкивать в авто. Ксения выбежала на помощь, но ее якобы стали избивать. А в конце чуть не задавили машиной. «Этот человек наверняка осознавал опасность своих действий. Он ведь понимал, что позади его автомобиля стоит женщина, но он все равно поехал назад — и чуть не задавил Ксению. Могло произойти все что угодно, вплоть до наступления смерти. В любом случае, когда на тебя наезжает тяжелая машина, то человеку, скорее всего, будет очень больно. [Египтянин] сознательно допускал эти последствия, либо относился к ним безразлично. Таким образом, мы видим, что косвенный умысел на лицо, а все действия — запечатлены на видео. Однако полицейские продолжают это игнорировать», — заключил Ватагин. В полиции Заречного URA.RU говорили, что проведут дополнительную проверку по данному факту. В ведомство был направлен повторный запрос. Ответ будет опубликован, как только поступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пятилетний сын свердловчанки Ксении Л., переживший попытку похищения египтянином в 2023 году, теперь испытывает сильный стресс. Родные пытаются привлечь мужчину к ответственности, но силовики отказывают в возбуждении уголовного дела. Продолжение истории URA.RU рассказал адвокат потерпевших Андрей Ватагин. «После прошлогодних событий ребенок теперь находится в состоянии стресса. Мальчик часто проходит обследования у врачей. А в это время сотрудники правоохранительных органов шлют нам отказ в возбуждении уголовного дела за отказом. Я написал уже множество жалоб на бездействия полицейских, был на личном приеме у начальника УУП ГУ МВД России по Свердловской области [Александра Возчикова], прокурора и шефа полиции Заречного. Но все отмены сводятся к формальным отпискам», — считает адвокат. По его мнению, силовики выписывают отказные, потому что в действиях египтянина якобы не было прямого умысла на противоправные действия. Инцидент произошел в июне 2023 года в поселке Прохладном Белоярского округа. Родные Ксении рассказывали URA.RU, что мужчина проник на территорию дома, стал уговаривать ребенка сесть к нему в машину. Когда мальчик отказался, то он схватил его за руки и стал силой заталкивать в авто. Ксения выбежала на помощь, но ее якобы стали избивать. А в конце чуть не задавили машиной. «Этот человек наверняка осознавал опасность своих действий. Он ведь понимал, что позади его автомобиля стоит женщина, но он все равно поехал назад — и чуть не задавил Ксению. Могло произойти все что угодно, вплоть до наступления смерти. В любом случае, когда на тебя наезжает тяжелая машина, то человеку, скорее всего, будет очень больно. [Египтянин] сознательно допускал эти последствия, либо относился к ним безразлично. Таким образом, мы видим, что косвенный умысел на лицо, а все действия — запечатлены на видео. Однако полицейские продолжают это игнорировать», — заключил Ватагин. В полиции Заречного URA.RU говорили, что проведут дополнительную проверку по данному факту. В ведомство был направлен повторный запрос. Ответ будет опубликован, как только поступит.