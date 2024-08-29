29 августа 2024

Челябинский депутат Буяков: студенты смогут отдохнуть после рождения ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сергей Буяков прокомментировал социальные законы, принятые в августе
Сергей Буяков прокомментировал социальные законы, принятые в августе Фото:

Председатель комитета по соцполитике заксобрания Челябинской области Сергей Буяков прокомментировал введение студенческого капитала и другие законы социальной направленности, принятые заксобранием в августе. Об этом 30 августа сообщила пресс-служба заксобрания региона.

«Семейный студенческий капитал при рождении ребенка, конечно, давно ожидаемая и обсуждаемая тема. Это очень хорошая поддержка молодых семей. Те студенты, кто не достиг 24 лет и обучается на очной форме не только в высших учебных заведениях, но и в средних профессиональных образовательных организациях, будет претендовать на получение миллиона рублей. Направлений, на которые можно потратить этот семейный студенческий капитал, много. Среди них и санаторно-курортный отдых, и возможность получить средства в виде ежеквартальной выплаты на ребенка, и иные направления», — подчеркнул Буяков.

Помимо этого, принят закон о компенсации проезда в общественном городском и пригородном транспорте для детей из нуждающихся многодетных детей. Компенсацию в размере 618 рублей в месяц дети смогут получать уже с 1 сентября.

Также депутатами принят закон, увеличивающий выплату на оплату услуг ЖКХ и вывоз твердых коммунальных отходов для работников бюджетных учреждений, живущих и работающих на селе. Эта сумма увеличена вдвое 0 с 1700 до почти трех с половиной тысяч рублей в месяц.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель комитета по соцполитике заксобрания Челябинской области Сергей Буяков прокомментировал введение студенческого капитала и другие законы социальной направленности, принятые заксобранием в августе. Об этом 30 августа сообщила пресс-служба заксобрания региона. «Семейный студенческий капитал при рождении ребенка, конечно, давно ожидаемая и обсуждаемая тема. Это очень хорошая поддержка молодых семей. Те студенты, кто не достиг 24 лет и обучается на очной форме не только в высших учебных заведениях, но и в средних профессиональных образовательных организациях, будет претендовать на получение миллиона рублей. Направлений, на которые можно потратить этот семейный студенческий капитал, много. Среди них и санаторно-курортный отдых, и возможность получить средства в виде ежеквартальной выплаты на ребенка, и иные направления», — подчеркнул Буяков. Помимо этого, принят закон о компенсации проезда в общественном городском и пригородном транспорте для детей из нуждающихся многодетных детей. Компенсацию в размере 618 рублей в месяц дети смогут получать уже с 1 сентября. Также депутатами принят закон, увеличивающий выплату на оплату услуг ЖКХ и вывоз твердых коммунальных отходов для работников бюджетных учреждений, живущих и работающих на селе. Эта сумма увеличена вдвое 0 с 1700 до почти трех с половиной тысяч рублей в месяц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...