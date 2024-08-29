Челябинский депутат Буяков: студенты смогут отдохнуть после рождения ребенка

Председатель комитета по соцполитике заксобрания Челябинской области Сергей Буяков прокомментировал введение студенческого капитала и другие законы социальной направленности, принятые заксобранием в августе. Об этом 30 августа сообщила пресс-служба заксобрания региона.
«Семейный студенческий капитал при рождении ребенка, конечно, давно ожидаемая и обсуждаемая тема. Это очень хорошая поддержка молодых семей. Те студенты, кто не достиг 24 лет и обучается на очной форме не только в высших учебных заведениях, но и в средних профессиональных образовательных организациях, будет претендовать на получение миллиона рублей. Направлений, на которые можно потратить этот семейный студенческий капитал, много. Среди них и санаторно-курортный отдых, и возможность получить средства в виде ежеквартальной выплаты на ребенка, и иные направления», — подчеркнул Буяков.
Помимо этого, принят закон о компенсации проезда в общественном городском и пригородном транспорте для детей из нуждающихся многодетных детей. Компенсацию в размере 618 рублей в месяц дети смогут получать уже с 1 сентября.
Также депутатами принят закон, увеличивающий выплату на оплату услуг ЖКХ и вывоз твердых коммунальных отходов для работников бюджетных учреждений, живущих и работающих на селе. Эта сумма увеличена вдвое 0 с 1700 до почти трех с половиной тысяч рублей в месяц.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!