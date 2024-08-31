31 августа 2024

Беспилотники ВСУ пытались атаковать Тульскую область

Над Тульской областью сбили три БПЛА
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Великобритании. stock, бпла, беспилотник, бла, MQ-9, Reaper, дрон сша, stock
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Три беспилотных летательных аппарата были сбиты средствами ПВО над Тульской областью. Об этом сообщили в министерстве по региональной безопасности. Повреждений и жертв нет.

«В ночь на 1 сентября дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены три БПЛА над Тульской областью. Организовано реагирование экстренных служб», — сообщается на сайте министерства. По предварительным данным, инцидент не привел к материальному ущербу или человеческим жертвам. Ситуация находится под контролем соответствующих служб.

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Три беспилотных летательных аппарата были сбиты средствами ПВО над Тульской областью. Об этом сообщили в министерстве по региональной безопасности. Повреждений и жертв нет. «В ночь на 1 сентября дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены три БПЛА над Тульской областью. Организовано реагирование экстренных служб», — сообщается на сайте министерства. По предварительным данным, инцидент не привел к материальному ущербу или человеческим жертвам. Ситуация находится под контролем соответствующих служб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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