Беспилотники ВСУ пытались атаковать Тульскую область

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Три беспилотных летательных аппарата были сбиты средствами ПВО над Тульской областью. Об этом сообщили в министерстве по региональной безопасности. Повреждений и жертв нет.
«В ночь на 1 сентября дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены три БПЛА над Тульской областью. Организовано реагирование экстренных служб», — сообщается на сайте министерства. По предварительным данным, инцидент не привел к материальному ущербу или человеческим жертвам. Ситуация находится под контролем соответствующих служб.
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