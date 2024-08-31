Беспилотники ВСУ пытались атаковать Тульскую область

Над Тульской областью сбили три БПЛА

01 сентября 2024 в 05:19 Размер текста - 17 +

. Фото: Министерство обороны Великобритании Три беспилотных летательных аппарата были сбиты средствами ПВО над Тульской областью. Об этом сообщили в министерстве по региональной безопасности. Повреждений и жертв нет. «В ночь на 1 сентября дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены три БПЛА над Тульской областью. Организовано реагирование экстренных служб», — сообщается на сайте министерства. По предварительным данным, инцидент не привел к материальному ущербу или человеческим жертвам. Ситуация находится под контролем соответствующих служб. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Три беспилотных летательных аппарата были сбиты средствами ПВО над Тульской областью. Об этом сообщили в министерстве по региональной безопасности. Повреждений и жертв нет. «В ночь на 1 сентября дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены три БПЛА над Тульской областью. Организовано реагирование экстренных служб», — сообщается на сайте министерства. По предварительным данным, инцидент не привел к материальному ущербу или человеческим жертвам. Ситуация находится под контролем соответствующих служб.