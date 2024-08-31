В Сургуте (ХМАО) на улице Крылова водитель иномарки протаранил несколько машин на парковке, а затем скрылся с места ДТП. О произошедшем сообщили очевидцы в соцсети.
«Натворил делов и по газам», — написал очевидец в telegram-канале «МДПС Сургут». В комментариях подписчики уточнили, что ДТП произошло напротив дома на Крылова, 32.
Судя по кадрам, повреждено минимум три автомобиля. После произошедшего лихач уехал в неизвестном направлении.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. На момент публикации новости ответ ожидается.
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