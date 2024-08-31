31 августа 2024
30 августа 2024

В ХМАО водитель протаранил несколько машин на парковке и скрылся. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП произошло на улице Крылова утром 1 сентября
ДТП произошло на улице Крылова утром 1 сентября Фото:

В Сургуте (ХМАО) на улице Крылова водитель иномарки протаранил несколько машин на парковке, а затем скрылся с места ДТП. О произошедшем сообщили очевидцы в соцсети.

«Натворил делов и по газам», — написал очевидец в telegram-канале «МДПС Сургут». В комментариях подписчики уточнили, что ДТП произошло напротив дома на Крылова, 32.

Судя по кадрам, повреждено минимум три автомобиля. После произошедшего лихач уехал в неизвестном направлении.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. На момент публикации новости ответ ожидается.

Пострадало минимум три автомобиля
Пострадало минимум три автомобиля
Фото:

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В Сургуте (ХМАО) на улице Крылова водитель иномарки протаранил несколько машин на парковке, а затем скрылся с места ДТП. О произошедшем сообщили очевидцы в соцсети. «Натворил делов и по газам», — написал очевидец в telegram-канале «МДПС Сургут». В комментариях подписчики уточнили, что ДТП произошло напротив дома на Крылова, 32. Судя по кадрам, повреждено минимум три автомобиля. После произошедшего лихач уехал в неизвестном направлении. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. На момент публикации новости ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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