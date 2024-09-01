01 сентября 2024

На СВО погиб разведчик-гранатометчик из Нижнего Тагила. Фото

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В зоне СВО погиб житель Нижнего Тагила
В зоне СВО погиб житель Нижнего Тагила Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В зоне СВО погиб житель Нижнего Тагила (Свердловская область), награжденный посмертно орденом Мужества. Разведчика-гранатометчика Дениса Решетникова не стало при выполнении боевого задания. Прощание с ним состоится 2 сентября.

«Денис Решетников ушел добровольно в декабре 2023 года, а через шесть месяцев, при выполнении очередного боевого задания, его жизнь оборвалась. К ордену Мужества представлен посмертно. Дома Дениса ждали семья и родители», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» заявление похоронного бюро. Тагильчанин отслужил в армии на Тихоокеанском флоте во Владивостоке. По словам близких, он был по-настоящему добрым, понимающим, светлым, позитивным и счастливым человеком. Его хобби была рыбалка. До ухода на спецоперацию он работал в местном отделении РЖД.

Церемония прощания с Решетниковым состоится 2 сентября в 14:30. Она пройдет в большом зале похоронного дома «Реквием» по адресу — ул. Челюскинцев, 47.

Разведчик-гранатометчик Денис Решетников погиб, выполняя задание в зоне СВО
Разведчик-гранатометчик Денис Решетников погиб, выполняя задание в зоне СВО
Фото:

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В зоне СВО погиб житель Нижнего Тагила (Свердловская область), награжденный посмертно орденом Мужества. Разведчика-гранатометчика Дениса Решетникова не стало при выполнении боевого задания. Прощание с ним состоится 2 сентября. «Денис Решетников ушел добровольно в декабре 2023 года, а через шесть месяцев, при выполнении очередного боевого задания, его жизнь оборвалась. К ордену Мужества представлен посмертно. Дома Дениса ждали семья и родители», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» заявление похоронного бюро. Тагильчанин отслужил в армии на Тихоокеанском флоте во Владивостоке. По словам близких, он был по-настоящему добрым, понимающим, светлым, позитивным и счастливым человеком. Его хобби была рыбалка. До ухода на спецоперацию он работал в местном отделении РЖД. Церемония прощания с Решетниковым состоится 2 сентября в 14:30. Она пройдет в большом зале похоронного дома «Реквием» по адресу — ул. Челюскинцев, 47.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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