В зоне СВО погиб житель Нижнего Тагила (Свердловская область), награжденный посмертно орденом Мужества. Разведчика-гранатометчика Дениса Решетникова не стало при выполнении боевого задания. Прощание с ним состоится 2 сентября.
«Денис Решетников ушел добровольно в декабре 2023 года, а через шесть месяцев, при выполнении очередного боевого задания, его жизнь оборвалась. К ордену Мужества представлен посмертно. Дома Дениса ждали семья и родители», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» заявление похоронного бюро. Тагильчанин отслужил в армии на Тихоокеанском флоте во Владивостоке. По словам близких, он был по-настоящему добрым, понимающим, светлым, позитивным и счастливым человеком. Его хобби была рыбалка. До ухода на спецоперацию он работал в местном отделении РЖД.
Церемония прощания с Решетниковым состоится 2 сентября в 14:30. Она пройдет в большом зале похоронного дома «Реквием» по адресу — ул. Челюскинцев, 47.
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