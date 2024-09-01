01 сентября 2024

Челябинка из ансамбля МВД завоевала признание жюри на музыкальном шоу «Ты супер». Видео

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В Челябинске Будаева выступает в ансамбле ГУ МВД по региону (Архивное фото)
В Челябинске Будаева выступает в ансамбле ГУ МВД по региону (Архивное фото) Фото:

Жительница Челябинска, 17-летняя Карина Будаева из ансамбля ГУ МВД региона выступила в эфире музыкального шоу «Ты супер!» на телеканале НТВ, где завоевала признание всех четырех членов жюри. Проходя прослушивание, она исполнила песню Strange Birds зарубежной певицы Birdy. Видеоролик с выступлением челябинки появился в соцсетях канала.

«Я считаю, что это самое сильное выступление в сегодняшнем дне. Я поздравляю жюри и телевизионную группу с тем, что у нас появилась такая певица», — сказал артист Игорь Крутой.

Поделилась своим мнением еще одна из членов жюри — Ани Лорак. Певица осталась в восторге от выступления Будаевой. Лорак также отметила ее прекрасную технику вокала. Такие же эмоции от исполнения выразил шоумен Алексей Воробьев.

В эфире передачи также появился отрывок о личной жизни Карины Будаевой. С зрителями она поделилась, что начала заниматься музыкой с шести лет. И через какое-то время ее родители развелись, а мать не смогла пережить горе и пристрастилась к алкоголю. Тогда над девочкой оформила опеку тетя, которая и отправила Будаеву в музыкальную школу. После выступления неожиданно для 17-летней певицы на сцену вышли отец и бабушка, с которыми она не общалась 11 лет.

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Жительница Челябинска, 17-летняя Карина Будаева из ансамбля ГУ МВД региона выступила в эфире музыкального шоу «Ты супер!» на телеканале НТВ, где завоевала признание всех четырех членов жюри. Проходя прослушивание, она исполнила песню Strange Birds зарубежной певицы Birdy. Видеоролик с выступлением челябинки появился в соцсетях канала. «Я считаю, что это самое сильное выступление в сегодняшнем дне. Я поздравляю жюри и телевизионную группу с тем, что у нас появилась такая певица», — сказал артист Игорь Крутой. Поделилась своим мнением еще одна из членов жюри — Ани Лорак. Певица осталась в восторге от выступления Будаевой. Лорак также отметила ее прекрасную технику вокала. Такие же эмоции от исполнения выразил шоумен Алексей Воробьев. В эфире передачи также появился отрывок о личной жизни Карины Будаевой. С зрителями она поделилась, что начала заниматься музыкой с шести лет. И через какое-то время ее родители развелись, а мать не смогла пережить горе и пристрастилась к алкоголю. Тогда над девочкой оформила опеку тетя, которая и отправила Будаеву в музыкальную школу. После выступления неожиданно для 17-летней певицы на сцену вышли отец и бабушка, с которыми она не общалась 11 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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