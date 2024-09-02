Свердловский экс-министр ушел от участника «клуба олигархов» незадолго до ареста

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Василий Старков сейчас находится под домашним арестом по делу о взятке
Василий Старков сейчас находится под домашним арестом по делу о взятке Фото:
новость из сюжета
Задержан свердловский экс-министр транспорта Старков, уехавший на СВО

Бывший министр транспорта Свердловской области Василий Старков, устроившийся после отставки из правительства в «Уральский горнопромышленный холдинг» Сергея Мазуркевича, уволился оттуда за два месяца до ареста. Об этом URA.RU рассказал сам Мазуркевич, комментируя слухи о своем участии в судьбе Старкова.

«Он отработал в нашем холдинге полгода — с ноября по май. После этого уволился и уехал [в зону спецоперации] по контракту, насколько нам известно. После этого мы также, как и все, узнаем о его судьбе из СМИ. С момента увольнения никакого отношения к деятельности холдинга он не имеет, контакт мы не поддерживаем», — пояснил Мазуркевич.

Он подтвердил, что Старков приходил в холдинг на краткосрочный проект — участвовал в разработке стратегии развития дорожностроительного направления холдинга, чья структура «УралТрансСпецстрой» является крупным игроком в области дорожного строительства региона. «Это то, что он хорошо знает и умеет», — ранее рассказывал URA.RU осведомленный источник.

Старков внезапно уволился из правительства в ноябре 2023-го — после ареста и быстрой отставки начальника Управления автодорог Вячеслава Данилова. Считается, что Данилов и дал показания на Старкова. После этого он уехал на СВО.

Задержали экс-министра 9 июля — он сам приехал к силовикам в Екатеринбург. Его подозревают в получении крупной взятки — не менее четырех миллионов рублей (ч. 6. ст. 290 УК РФ). Якобы за эти деньги он мог покровительствовать коммерческим структурам при заключении дорожных госконтрактов. Все новости по этой теме — в сюжете URA.RU.

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Бывший министр транспорта Свердловской области Василий Старков, устроившийся после отставки из правительства в «Уральский горнопромышленный холдинг» Сергея Мазуркевича, уволился оттуда за два месяца до ареста. Об этом URA.RU рассказал сам Мазуркевич, комментируя слухи о своем участии в судьбе Старкова. «Он отработал в нашем холдинге полгода — с ноября по май. После этого уволился и уехал [в зону спецоперации] по контракту, насколько нам известно. После этого мы также, как и все, узнаем о его судьбе из СМИ. С момента увольнения никакого отношения к деятельности холдинга он не имеет, контакт мы не поддерживаем», — пояснил Мазуркевич. Он подтвердил, что Старков приходил в холдинг на краткосрочный проект — участвовал в разработке стратегии развития дорожностроительного направления холдинга, чья структура «УралТрансСпецстрой» является крупным игроком в области дорожного строительства региона. «Это то, что он хорошо знает и умеет», — ранее рассказывал URA.RU осведомленный источник. Старков внезапно уволился из правительства в ноябре 2023-го — после ареста и быстрой отставки начальника Управления автодорог Вячеслава Данилова. Считается, что Данилов и дал показания на Старкова. После этого он уехал на СВО. Задержали экс-министра 9 июля — он сам приехал к силовикам в Екатеринбург. Его подозревают в получении крупной взятки — не менее четырех миллионов рублей (ч. 6. ст. 290 УК РФ). Якобы за эти деньги он мог покровительствовать коммерческим структурам при заключении дорожных госконтрактов. Все новости по этой теме — в сюжете URA.RU.
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