Свердловский экс-министр ушел от участника «клуба олигархов» незадолго до ареста

Бывший министр транспорта Свердловской области Василий Старков, устроившийся после отставки из правительства в «Уральский горнопромышленный холдинг» Сергея Мазуркевича, уволился оттуда за два месяца до ареста. Об этом URA.RU рассказал сам Мазуркевич, комментируя слухи о своем участии в судьбе Старкова.
«Он отработал в нашем холдинге полгода — с ноября по май. После этого уволился и уехал [в зону спецоперации] по контракту, насколько нам известно. После этого мы также, как и все, узнаем о его судьбе из СМИ. С момента увольнения никакого отношения к деятельности холдинга он не имеет, контакт мы не поддерживаем», — пояснил Мазуркевич.
Он подтвердил, что Старков приходил в холдинг на краткосрочный проект — участвовал в разработке стратегии развития дорожностроительного направления холдинга, чья структура «УралТрансСпецстрой» является крупным игроком в области дорожного строительства региона. «Это то, что он хорошо знает и умеет», — ранее рассказывал URA.RU осведомленный источник.
Старков внезапно уволился из правительства в ноябре 2023-го — после ареста и быстрой отставки начальника Управления автодорог Вячеслава Данилова. Считается, что Данилов и дал показания на Старкова. После этого он уехал на СВО.
Задержали экс-министра 9 июля — он сам приехал к силовикам в Екатеринбург. Его подозревают в получении крупной взятки — не менее четырех миллионов рублей (ч. 6. ст. 290 УК РФ). Якобы за эти деньги он мог покровительствовать коммерческим структурам при заключении дорожных госконтрактов. Все новости по этой теме — в сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!