Пассажиры «Уральских авиалиний» получили по 500 рублей за 10-часовое ожидание

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, авиация, самолет
Задержанный багаж компания доставит пассажирам домой Фото:

«Уральские авиалинии» выплатили по 500 бонусных рублей 150 пассажирам, застрявшим на 10 часов в московском аэропорту Домодедово без еды, вещей и лекарств. Об этом рассказала одна из пострадавших.

«Кристина, добрый день! Мы приносим извинения за вынужденное изменение времени вылета вашего рейса и связанные с этим неудобства. Пожалуйста, примите в качестве небольшой компенсации бонусы на вашу карту „Крылья“: 500 бонусов за доставленные неудобства», — передает telegram-канал Mash сообщение перевозчика. Отмечается, что один бонус равен одному рублю.

Без багажа остались пассажиры рейса «Сочи — Москва». Одним из пострадавших оказался ветеран боевых действий с сахарным диабетом. Из-за задержки с вещами мужчина остался без медикаментов. Люди не уходили из аэропорта, так как боялись, что их багаж отправят на хранение. Однако в пресс-службе перевозчика пояснили, что все вещи пассажирам доставят домой.

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«Уральские авиалинии» выплатили по 500 бонусных рублей 150 пассажирам, застрявшим на 10 часов в московском аэропорту Домодедово без еды, вещей и лекарств. Об этом рассказала одна из пострадавших. «Кристина, добрый день! Мы приносим извинения за вынужденное изменение времени вылета вашего рейса и связанные с этим неудобства. Пожалуйста, примите в качестве небольшой компенсации бонусы на вашу карту „Крылья“: 500 бонусов за доставленные неудобства», — передает telegram-канал Mash сообщение перевозчика. Отмечается, что один бонус равен одному рублю. Без багажа остались пассажиры рейса «Сочи — Москва». Одним из пострадавших оказался ветеран боевых действий с сахарным диабетом. Из-за задержки с вещами мужчина остался без медикаментов. Люди не уходили из аэропорта, так как боялись, что их багаж отправят на хранение. Однако в пресс-службе перевозчика пояснили, что все вещи пассажирам доставят домой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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