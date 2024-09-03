Пассажиры «Уральских авиалиний» получили по 500 рублей за 10-часовое ожидание

03 сентября 2024 в 20:01 Размер текста - 17 +

Задержанный багаж компания доставит пассажирам домой Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU «Уральские авиалинии» выплатили по 500 бонусных рублей 150 пассажирам, застрявшим на 10 часов в московском аэропорту Домодедово без еды, вещей и лекарств. Об этом рассказала одна из пострадавших. «Кристина, добрый день! Мы приносим извинения за вынужденное изменение времени вылета вашего рейса и связанные с этим неудобства. Пожалуйста, примите в качестве небольшой компенсации бонусы на вашу карту „Крылья“: 500 бонусов за доставленные неудобства», — передает telegram-канал Mash сообщение перевозчика. Отмечается, что один бонус равен одному рублю. Без багажа остались пассажиры рейса «Сочи — Москва». Одним из пострадавших оказался ветеран боевых действий с сахарным диабетом. Из-за задержки с вещами мужчина остался без медикаментов. Люди не уходили из аэропорта, так как боялись, что их багаж отправят на хранение. Однако в пресс-службе перевозчика пояснили, что все вещи пассажирам доставят домой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Уральские авиалинии» выплатили по 500 бонусных рублей 150 пассажирам, застрявшим на 10 часов в московском аэропорту Домодедово без еды, вещей и лекарств. Об этом рассказала одна из пострадавших. «Кристина, добрый день! Мы приносим извинения за вынужденное изменение времени вылета вашего рейса и связанные с этим неудобства. Пожалуйста, примите в качестве небольшой компенсации бонусы на вашу карту „Крылья“: 500 бонусов за доставленные неудобства», — передает telegram-канал Mash сообщение перевозчика. Отмечается, что один бонус равен одному рублю. Без багажа остались пассажиры рейса «Сочи — Москва». Одним из пострадавших оказался ветеран боевых действий с сахарным диабетом. Из-за задержки с вещами мужчина остался без медикаментов. Люди не уходили из аэропорта, так как боялись, что их багаж отправят на хранение. Однако в пресс-службе перевозчика пояснили, что все вещи пассажирам доставят домой.