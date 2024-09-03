Более 100 пассажиров «Уральских авиалиний» без еды и багажа застряли в аэропорту на 20 часов

Порядка 150 пассажиров «Уральских авиалиний» застряли в Домодедово на 20 часов
© Служба новостей «URA.RU»
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Крым., уральские авиалинии, домодедово
Пассажиры не могут получить багаж, который мог остаться в Сочи Фото:

Около 150 пассажиров «Уральских авиалиний» рейса «Сочи — Москва», включая ветерана боевых действий с сахарным диабетом, застряли без еды, багажа и лекарств в аэропорту Домодедово на 20 часов. Вещи туристов потеряли при погрузке самолета. Информация об этом появилась в Telegram.

«Из-за задержки рейс „Сочи — Москва“ прибыл в 02:00. Люди до сих пор не могут получить багаж. С их слов, его не загрузили в самолет. Представители авиакомпании исчезли, а на горячей линии уверяют, что все прилетит со следующим рейсом. Люди ждут уже больше 20 часов», — передает telegram-канал Mash.

Один из застрявших пассажиров — ветеран боевых действий Андрей. Он болен сахарным диабетом второго типа. Из-за задержки с вещами мужчина остался без лекарств. В аэропорту они не продаются, а покинуть терминал в поисках медикаментов пассажиры не могут, опасаясь, что их багаж отправят на хранение.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. Там пояснили, что из-за ограничений по использованию багажного отсека на борту, выполнявшем рейс U6462, 75 мест багажа были не загружены в аэропорту Сочи и вывезены следующими рейсами U6172 и U6156. «Пассажирам чемоданы будут доставлены домой, 14 человек решили дожидаться багаж в аэропорту, это их право», — отметили в «Уральских авиалиниях».

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Около 150 пассажиров «Уральских авиалиний» рейса «Сочи — Москва», включая ветерана боевых действий с сахарным диабетом, застряли без еды, багажа и лекарств в аэропорту Домодедово на 20 часов. Вещи туристов потеряли при погрузке самолета. Информация об этом появилась в Telegram. «Из-за задержки рейс „Сочи — Москва“ прибыл в 02:00. Люди до сих пор не могут получить багаж. С их слов, его не загрузили в самолет. Представители авиакомпании исчезли, а на горячей линии уверяют, что все прилетит со следующим рейсом. Люди ждут уже больше 20 часов», — передает telegram-канал Mash. Один из застрявших пассажиров — ветеран боевых действий Андрей. Он болен сахарным диабетом второго типа. Из-за задержки с вещами мужчина остался без лекарств. В аэропорту они не продаются, а покинуть терминал в поисках медикаментов пассажиры не могут, опасаясь, что их багаж отправят на хранение. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. Там пояснили, что из-за ограничений по использованию багажного отсека на борту, выполнявшем рейс U6462, 75 мест багажа были не загружены в аэропорту Сочи и вывезены следующими рейсами U6172 и U6156. «Пассажирам чемоданы будут доставлены домой, 14 человек решили дожидаться багаж в аэропорту, это их право», — отметили в «Уральских авиалиниях».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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