03 сентября 2024

В Копейске гаражи и земли в собственность бесплатно получили 206 жителей

© Служба новостей «URA.RU»
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В десяти гаражных кооперативах Копейска немногие владельцы оформили гаражи в собственность
В десяти гаражных кооперативах Копейска немногие владельцы оформили гаражи в собственность Фото:

В Копейске Челябинской области по состоянию на 1 сентября 2024 года своим правом на гаражную амнистию воспользовались 206 горожан. При этом право собственности на гаражи было оформлено в упрощенном порядке, рассказали 4 сентября на пресс-конференции по актуальным вопросам реализации «гаражной амнистии» в пресс-центре «Гранада пресс».

«По состоянию на 1 сентября 2024 года уже 206 граждан оформили свое право на гаражную амнистию. Проблемы возникают по поводу того, куда обратиться, какие документы приложить, с чего начать. Граждан мы консультируем, они идут активно. Мы думаем, что в 2025 году этих заявлений будет еще больше», — рассказала начальник отдела по управлению земельными ресурсами администрации Копейского городского округа Челябинской области Наталья Гусева.

Также Гусева отметила, гаражных кооперативов в Копейске насчитывается около десяти, при этом пока свои права оформила меньшая часть. Как подчеркнула Гусева, в основном проблемы возникают на те гаражи или земельные участки, которые переходили в порядке наследования или покупались когда-то по распискам.

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В Копейске Челябинской области по состоянию на 1 сентября 2024 года своим правом на гаражную амнистию воспользовались 206 горожан. При этом право собственности на гаражи было оформлено в упрощенном порядке, рассказали 4 сентября на пресс-конференции по актуальным вопросам реализации «гаражной амнистии» в пресс-центре «Гранада пресс». «По состоянию на 1 сентября 2024 года уже 206 граждан оформили свое право на гаражную амнистию. Проблемы возникают по поводу того, куда обратиться, какие документы приложить, с чего начать. Граждан мы консультируем, они идут активно. Мы думаем, что в 2025 году этих заявлений будет еще больше», — рассказала начальник отдела по управлению земельными ресурсами администрации Копейского городского округа Челябинской области Наталья Гусева. Также Гусева отметила, гаражных кооперативов в Копейске насчитывается около десяти, при этом пока свои права оформила меньшая часть. Как подчеркнула Гусева, в основном проблемы возникают на те гаражи или земельные участки, которые переходили в порядке наследования или покупались когда-то по распискам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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