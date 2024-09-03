В Копейске гаражи и земли в собственность бесплатно получили 206 жителей

В Копейске Челябинской области по состоянию на 1 сентября 2024 года своим правом на гаражную амнистию воспользовались 206 горожан. При этом право собственности на гаражи было оформлено в упрощенном порядке, рассказали 4 сентября на пресс-конференции по актуальным вопросам реализации «гаражной амнистии» в пресс-центре «Гранада пресс».
«По состоянию на 1 сентября 2024 года уже 206 граждан оформили свое право на гаражную амнистию. Проблемы возникают по поводу того, куда обратиться, какие документы приложить, с чего начать. Граждан мы консультируем, они идут активно. Мы думаем, что в 2025 году этих заявлений будет еще больше», — рассказала начальник отдела по управлению земельными ресурсами администрации Копейского городского округа Челябинской области Наталья Гусева.
Также Гусева отметила, гаражных кооперативов в Копейске насчитывается около десяти, при этом пока свои права оформила меньшая часть. Как подчеркнула Гусева, в основном проблемы возникают на те гаражи или земельные участки, которые переходили в порядке наследования или покупались когда-то по распискам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!