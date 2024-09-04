Холдинг пермского миллиардера за долги засудил стройфирму из Чувашии

Пермский «Сатурн-Р» через суд взыскал почти 1,5 млн рублей с фирмы из Чувашии
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Новое здание суда. Тюмень, фемида, правосудие, суд
Суд полностью удовлетворил требования истца Фото:

Арбитражный суд Пермского края полностью удовлетворил исковое заявление принадлежащего миллиардеру Александру Репину холдинга «Сатурн-Р». Компания взыскивала около 1,5 млн рублей со строительной фирмы из Чувашии ООО «Мастердом». В эту сумму истец включил долг по договору поставки стройматериалов, а также неустойку.

«Суд решил — исковые требования удовлетворить. Взыскать с ООО „Мастердом“ в пользу ООО „Первый Стройцентр Сатурн-Р“ задолженность по договору поставки от 22 февраля 2023 года в размере 998,8 тысяч рублей. Также взыскать неустойку в размере 420,7 тысяч рублей. Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции», — сообщается в документе Арбитражного суда Пермского края. Копия имеется в распоряжении URA.RU.

По данным сервиса контрагентов СБИС, ООО «Мастердом» зарегистрировано в Чебоксарах. Его основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий, а единственным собственником — бизнесмен Елена Афандерова. Пермский многопрофильный холдинг «Сатурн-Р» принадлежит бизнесмену Александру Репину, который владеет десятками фирм с общим оборотом в 35 млрд рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что холдинг миллиардера Александра Репина засудил стройфирму из Чечни. По решению суда с нее в пользу пермского «Сатурн-Р» было взыскано 14,5 млн рублей.

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Арбитражный суд Пермского края полностью удовлетворил исковое заявление принадлежащего миллиардеру Александру Репину холдинга «Сатурн-Р». Компания взыскивала около 1,5 млн рублей со строительной фирмы из Чувашии ООО «Мастердом». В эту сумму истец включил долг по договору поставки стройматериалов, а также неустойку. «Суд решил — исковые требования удовлетворить. Взыскать с ООО „Мастердом“ в пользу ООО „Первый Стройцентр Сатурн-Р“ задолженность по договору поставки от 22 февраля 2023 года в размере 998,8 тысяч рублей. Также взыскать неустойку в размере 420,7 тысяч рублей. Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции», — сообщается в документе Арбитражного суда Пермского края. Копия имеется в распоряжении URA.RU. По данным сервиса контрагентов СБИС, ООО «Мастердом» зарегистрировано в Чебоксарах. Его основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий, а единственным собственником — бизнесмен Елена Афандерова. Пермский многопрофильный холдинг «Сатурн-Р» принадлежит бизнесмену Александру Репину, который владеет десятками фирм с общим оборотом в 35 млрд рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что холдинг миллиардера Александра Репина засудил стройфирму из Чечни. По решению суда с нее в пользу пермского «Сатурн-Р» было взыскано 14,5 млн рублей.
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