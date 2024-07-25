Электрички «Финист» запустили из Екатеринбурга в Нижнюю Туру

© Служба новостей «URA.RU»
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Общее время в пути на электричке составит около четырех часов
Общее время в пути на электричке составит около четырех часов Фото:

В Свердловской области появился новый маршрут электричек по направлению Екатеринбург — Нижняя Тура. Пассажиры смогут добраться до нескольких городов региона на новой электричке «Финист». Об этом сообщил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

«Новый маршрут электричек Екатеринбург — Нижняя Тура появился в Свердловской области. На него вышли инновационные и полностью отечественные „Финисты“. Возможность добраться быстро и с комфортом будет и у тагильчан», — написал Владислав Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Поезд №7087 будет отправляться из Екатеринбурга в 16:50, а из Нижнего Тагила в 19:01. Также будет и утренний рейс №7088. Он отправится с вокзала Нижней Туры в 05:20, а из Нижнего Тагила состав будет уезжать в 07:30. Мэр подчеркнул, что электричка будет останавливаться на станциях Выя, Верхняя, Кушва, Гороблагодатская, Смычка и других. 

В пресс-службе Свердловской железной дороги отмечают, что общее время в пути составит около четырех часов. Стоимость проезда по полному маршруту — 622 рубля. 

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В Свердловской области появился новый маршрут электричек по направлению Екатеринбург — Нижняя Тура. Пассажиры смогут добраться до нескольких городов региона на новой электричке «Финист». Об этом сообщил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. «Новый маршрут электричек Екатеринбург — Нижняя Тура появился в Свердловской области. На него вышли инновационные и полностью отечественные „Финисты“. Возможность добраться быстро и с комфортом будет и у тагильчан», — написал Владислав Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Поезд №7087 будет отправляться из Екатеринбурга в 16:50, а из Нижнего Тагила в 19:01. Также будет и утренний рейс №7088. Он отправится с вокзала Нижней Туры в 05:20, а из Нижнего Тагила состав будет уезжать в 07:30. Мэр подчеркнул, что электричка будет останавливаться на станциях Выя, Верхняя, Кушва, Гороблагодатская, Смычка и других.  В пресс-службе Свердловской железной дороги отмечают, что общее время в пути составит около четырех часов. Стоимость проезда по полному маршруту — 622 рубля. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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