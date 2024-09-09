Челябинским родителям рассказали, как обезопасить ребенка в интернете

Родителям Челябинской области рассказали о безопасности детей в интернете

Родители могут сами настроить детям безопасный интернет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

С началом учебного года многие дети начинают плотно работать с различными гаджетами, где их могут подстерегать различные опасности. Родители могут сами настроить уровень безопасности в интернете для себя и детей.

«Современные дети требуют повышенного внимания, даже если они находятся дома — ведь все свободное время они проводят в интернете. В таких условиях важно соблюдать простые правила кибергигиены, а для этого необходимо знать, как защитить свои данные, настроить гаджеты, чтобы получать безопасный контент, распознать угрозу со стороны мошенника и так далее», — говорит директор продуктового офиса партнерских и перспективных продуктов «Ростелекома» Виктория Богату.

В компании предложили бесплатный курс интернет-гигиены для родителей и детей, который позволит защитить челябинцев от мошенников и настроить гаджеты. Но главное — объяснить детям, почему небезопасно размещать в интернете личную информацию, общаться с незнакомцами и переходить на неизвестные сайты.

Как обезопасить детей в интернете

— Расскажите детям о том, что такое личная информация, и почему ее нельзя раскрывать незнакомцам. Объясните, что не следует разговаривать с незнакомыми людьми.

— Поясните, почему не стоит раскрывать свой адрес и номер телефона.

— Придумайте надежные пароли.

— Настройте конфиденциальность в соцсетях на максимальный уровень.

— Объясните, что опубликованные билеты в театр для злоумышленников — повод узнать, что вас нет дома.

— Установите родительский контроль.

— Не разрешайте скачивать программы с неизвестных источников.

— Убедите детей рассказывать вам, если кто-то ведет себя странно или высказывает угрозы.

— Научите не поддаваться на провокации, не отвечать на троллинг или агрессию.

— Поощряйте баланс игр с гаджетами и на свежем воздухе, установите временные ограничения.

Интернет-безопасность для взрослых

— Читайте о новых вариантах мошенничества

— Проверяйте информацию

— Не переходите по ссылкам в письмах и мессенжерах.

— Используйте двухфакторную аутентификацию.

— Используйте антивирусы и регулярно обновляйте операционную систему.

— Сообщайте о попытках мошенничества в правоохранительные органы.

— Найдите совместные хобби с детьми.