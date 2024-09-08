Власти Пермского края потратят на всероссийский круизный форум 2,9 млн рублей

В Перми объявили конкурс на выбор подрядчика, который займется организацией II Всероссийского круизного форума. Проведение мероприятия оценили в 2,9 млн рублей, сказано на сайте госзакупок.
«Прием заявок на оказание услуг на организацию и проведение Всероссийского круизного форума. Начальная цена — 2,9 млн рублей. Окончание подачи заявок — 16 сентября», — сказано в конкурсной документации. В техническом задании уточняется, что победителю конкурса придется организовать транспорт, размещение и питание для участников форума, сделать раздаточные материалы, провести экскурсии.
Ранее URA.RU рассказало, что в Перми планируют провести II Всероссийский круизный форум. Участники мероприятия обсудят развитие внутреннего туризма, модернизацию круизного флота, инфраструктуру речного туризма. Форум пройдет со 2 по 4 октября.
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