08 сентября 2024

Власти Пермского края потратят на всероссийский круизный форум 2,9 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Мероприятие пройдет со 2 по 4 октября
Мероприятие пройдет со 2 по 4 октября Фото:

В Перми объявили конкурс на выбор подрядчика, который займется организацией II Всероссийского круизного форума. Проведение мероприятия оценили в 2,9 млн рублей, сказано на сайте госзакупок.

«Прием заявок на оказание услуг на организацию и проведение Всероссийского круизного форума. Начальная цена — 2,9 млн рублей. Окончание подачи заявок — 16 сентября», — сказано в конкурсной документации. В техническом задании уточняется, что победителю конкурса придется организовать транспорт, размещение и питание для участников форума, сделать раздаточные материалы, провести экскурсии.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми планируют провести II Всероссийский круизный форум. Участники мероприятия обсудят развитие внутреннего туризма, модернизацию круизного флота, инфраструктуру речного туризма. Форум пройдет со 2 по 4 октября.

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В Перми объявили конкурс на выбор подрядчика, который займется организацией II Всероссийского круизного форума. Проведение мероприятия оценили в 2,9 млн рублей, сказано на сайте госзакупок. «Прием заявок на оказание услуг на организацию и проведение Всероссийского круизного форума. Начальная цена — 2,9 млн рублей. Окончание подачи заявок — 16 сентября», — сказано в конкурсной документации. В техническом задании уточняется, что победителю конкурса придется организовать транспорт, размещение и питание для участников форума, сделать раздаточные материалы, провести экскурсии. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми планируют провести II Всероссийский круизный форум. Участники мероприятия обсудят развитие внутреннего туризма, модернизацию круизного флота, инфраструктуру речного туризма. Форум пройдет со 2 по 4 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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