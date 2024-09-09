Бывшего бармена, разгромившего заведение в центре Челябинска, выдворили из России

Челябинцу, разгромившему кофе в центре, запретили въезжать в Россию до 2029 года
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Бывшему бармену заведения запрещено въезжать в Россию до 2029 года
Бывшему бармену заведения запрещено въезжать в Россию до 2029 года Фото:

В Челябинске бывшего сотрудника кофейни Mister Bean Дмитрия Клюшника, который устроил погром в заведении, чтобы отомстить за увольнение, депортировали из России. Об этом 9 сентября сообщили в областном управлении МВД.

«Гражданин Казахстана нарушил миграционное законодательство России. И 9 августа суд принял решение о его выдворении из страны», — рассказали в ведомстве, предает издание «74 ру».

Также в ведомстве отметили, до 22 августа бывший бармен заведения находился в пункте временного пребывания иностранных граждан, после чего его депортировали из страны через пропускной пункт «Бугристое». Было принято решение о неразрешении ему въезда в Россию до 2029 года.

Ранее в Челябинске сотрудник кофейни разгромил заведение после конфликта с руководством. Бывший бармен обвинил начальство в избиении и выбил стекла.

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В Челябинске бывшего сотрудника кофейни Mister Bean Дмитрия Клюшника, который устроил погром в заведении, чтобы отомстить за увольнение, депортировали из России. Об этом 9 сентября сообщили в областном управлении МВД. «Гражданин Казахстана нарушил миграционное законодательство России. И 9 августа суд принял решение о его выдворении из страны», — рассказали в ведомстве, предает издание «74 ру». Также в ведомстве отметили, до 22 августа бывший бармен заведения находился в пункте временного пребывания иностранных граждан, после чего его депортировали из страны через пропускной пункт «Бугристое». Было принято решение о неразрешении ему въезда в Россию до 2029 года. Ранее в Челябинске сотрудник кофейни разгромил заведение после конфликта с руководством. Бывший бармен обвинил начальство в избиении и выбил стекла.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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