Бывшего бармена, разгромившего заведение в центре Челябинска, выдворили из России

В Челябинске бывшего сотрудника кофейни Mister Bean Дмитрия Клюшника, который устроил погром в заведении, чтобы отомстить за увольнение, депортировали из России. Об этом 9 сентября сообщили в областном управлении МВД.
«Гражданин Казахстана нарушил миграционное законодательство России. И 9 августа суд принял решение о его выдворении из страны», — рассказали в ведомстве, предает издание «74 ру».
Также в ведомстве отметили, до 22 августа бывший бармен заведения находился в пункте временного пребывания иностранных граждан, после чего его депортировали из страны через пропускной пункт «Бугристое». Было принято решение о неразрешении ему въезда в Россию до 2029 года.
Ранее в Челябинске сотрудник кофейни разгромил заведение после конфликта с руководством. Бывший бармен обвинил начальство в избиении и выбил стекла.
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