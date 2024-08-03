В Челябинске сотрудник кофейни разгромил заведение после конфликта с руководством

В Челябинске сотрудник кофейни обвинил руководство в избиении и выбил стекла

04 августа 2024 в 20:32 Размер текста - 17 +

Сотрудник кофейни разбил стеклянную дверь и окно заведения (архивное фото) Фото: стрингер © URA.RU В Челябинске сотрудник кофейни обвинил руководство в избиении, а начальство заведения своего работника — в клевете и порче имущества. В инциденте, который произошел 2 августа, разбираются правоохранительные органы. «У меня был выходной, моя коллега попросила подменить ее на вечер. Меня избили сотрудники ЧОП и руководство заведения. Условием прекращения избиений был перевод 10 тысяч рублей», — цитирует сотрудника кофейни Дмитрия К. портал 74.ру. Владельцы кофейни, со своей стороны, отметили, что работник находился в неадекватном состоянии, раскидывал товары, вытащил деньги из кассы и выгнал коллегу с рабочего места. После вызова представителей частного охранного предприятия и составления протокола мужчина был отпущен. Однако вскоре вернулся и разбил дверь, а также окно заведения. Происшествие зафиксировали на видео очевидцы. Представители кофейни обратились в полицию, устанавливаются все детали произошедшего. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске сотрудник кофейни обвинил руководство в избиении, а начальство заведения своего работника — в клевете и порче имущества. В инциденте, который произошел 2 августа, разбираются правоохранительные органы. «У меня был выходной, моя коллега попросила подменить ее на вечер. Меня избили сотрудники ЧОП и руководство заведения. Условием прекращения избиений был перевод 10 тысяч рублей», — цитирует сотрудника кофейни Дмитрия К. портал 74.ру. Владельцы кофейни, со своей стороны, отметили, что работник находился в неадекватном состоянии, раскидывал товары, вытащил деньги из кассы и выгнал коллегу с рабочего места. После вызова представителей частного охранного предприятия и составления протокола мужчина был отпущен. Однако вскоре вернулся и разбил дверь, а также окно заведения. Происшествие зафиксировали на видео очевидцы. Представители кофейни обратились в полицию, устанавливаются все детали произошедшего.