В Челябинске сотрудник кофейни разгромил заведение после конфликта с руководством

В Челябинске сотрудник кофейни обвинил руководство в избиении, а начальство заведения своего работника — в клевете и порче имущества. В инциденте, который произошел 2 августа, разбираются правоохранительные органы.
«У меня был выходной, моя коллега попросила подменить ее на вечер. Меня избили сотрудники ЧОП и руководство заведения. Условием прекращения избиений был перевод 10 тысяч рублей», — цитирует сотрудника кофейни Дмитрия К. портал 74.ру.
Владельцы кофейни, со своей стороны, отметили, что работник находился в неадекватном состоянии, раскидывал товары, вытащил деньги из кассы и выгнал коллегу с рабочего места. После вызова представителей частного охранного предприятия и составления протокола мужчина был отпущен. Однако вскоре вернулся и разбил дверь, а также окно заведения. Происшествие зафиксировали на видео очевидцы. Представители кофейни обратились в полицию, устанавливаются все детали произошедшего.
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