03 августа 2024

В Челябинске сотрудник кофейни разгромил заведение после конфликта с руководством

В Челябинске сотрудник кофейни обвинил руководство в избиении и выбил стекла
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия обстрелов Белгорода (архивные фотографии, часть 2). Белгород, разбитое стекло, разрушения, обстрел, белгород
Сотрудник кофейни разбил стеклянную дверь и окно заведения (архивное фото) Фото:

В Челябинске сотрудник кофейни обвинил руководство в избиении, а начальство заведения своего работника — в клевете и порче имущества. В инциденте, который произошел 2 августа, разбираются правоохранительные органы.

«У меня был выходной, моя коллега попросила подменить ее на вечер. Меня избили сотрудники ЧОП и руководство заведения. Условием прекращения избиений был перевод 10 тысяч рублей», — цитирует сотрудника кофейни Дмитрия К. портал 74.ру.

Владельцы кофейни, со своей стороны, отметили, что работник находился в неадекватном состоянии, раскидывал товары, вытащил деньги из кассы и выгнал коллегу с рабочего места. После вызова представителей частного охранного предприятия и составления протокола мужчина был отпущен. Однако вскоре вернулся и разбил дверь, а также окно заведения. Происшествие зафиксировали на видео очевидцы. Представители кофейни обратились в полицию, устанавливаются все детали произошедшего.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске сотрудник кофейни обвинил руководство в избиении, а начальство заведения своего работника — в клевете и порче имущества. В инциденте, который произошел 2 августа, разбираются правоохранительные органы. «У меня был выходной, моя коллега попросила подменить ее на вечер. Меня избили сотрудники ЧОП и руководство заведения. Условием прекращения избиений был перевод 10 тысяч рублей», — цитирует сотрудника кофейни Дмитрия К. портал 74.ру. Владельцы кофейни, со своей стороны, отметили, что работник находился в неадекватном состоянии, раскидывал товары, вытащил деньги из кассы и выгнал коллегу с рабочего места. После вызова представителей частного охранного предприятия и составления протокола мужчина был отпущен. Однако вскоре вернулся и разбил дверь, а также окно заведения. Происшествие зафиксировали на видео очевидцы. Представители кофейни обратились в полицию, устанавливаются все детали произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...