09 сентября 2024

Бывший вице-мэр из ХМАО стал муниципальным депутатом в Санкт-Петербурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Павел Прокопович продолжит политическую карьеру в Санкт-Петербурге
Павел Прокопович продолжит политическую карьеру в Санкт-Петербурге Фото:

Бывший вице-мэр Нефтеюганска Павел Прокопович стал муниципальным депутатом в Санкт-Петербурге, одержав победу в пятимандатном избирательном округе в Купчино. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО.

«Прокопович после завершения карьеры в Нефтеюганске, переехал сначала в Тюмень, а затем в Питер. На этих выборах он баллотировался от „Единой России“ в муниципальный совет Купчино и одержал победу», — рассказал инсайдер. Сам Прокопович в беседе с журналистом агентства подтвердил информацию о победе в выборах. «Я занимаюсь в Санкт-Петербурге бизнесом, но мне интересна и общественная деятельность в качестве муниципального депутата», — прокомментировал бывший чиновник.

Ранее URA.RU сообщало, что Прокопович в 2022 году принимал участие в довыборах в городскую думу Нефтеюганска. Он выиграл праймериз «Единой России», однако затем он неожиданно снял кандидатуру и уехал из ХМАО.

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Бывший вице-мэр Нефтеюганска Павел Прокопович стал муниципальным депутатом в Санкт-Петербурге, одержав победу в пятимандатном избирательном округе в Купчино. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО. «Прокопович после завершения карьеры в Нефтеюганске, переехал сначала в Тюмень, а затем в Питер. На этих выборах он баллотировался от „Единой России“ в муниципальный совет Купчино и одержал победу», — рассказал инсайдер. Сам Прокопович в беседе с журналистом агентства подтвердил информацию о победе в выборах. «Я занимаюсь в Санкт-Петербурге бизнесом, но мне интересна и общественная деятельность в качестве муниципального депутата», — прокомментировал бывший чиновник. Ранее URA.RU сообщало, что Прокопович в 2022 году принимал участие в довыборах в городскую думу Нефтеюганска. Он выиграл праймериз «Единой России», однако затем он неожиданно снял кандидатуру и уехал из ХМАО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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