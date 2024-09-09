Бывший вице-мэр из ХМАО стал муниципальным депутатом в Санкт-Петербурге

Бывший вице-мэр Нефтеюганска Павел Прокопович стал муниципальным депутатом в Санкт-Петербурге, одержав победу в пятимандатном избирательном округе в Купчино. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО.
«Прокопович после завершения карьеры в Нефтеюганске, переехал сначала в Тюмень, а затем в Питер. На этих выборах он баллотировался от „Единой России“ в муниципальный совет Купчино и одержал победу», — рассказал инсайдер. Сам Прокопович в беседе с журналистом агентства подтвердил информацию о победе в выборах. «Я занимаюсь в Санкт-Петербурге бизнесом, но мне интересна и общественная деятельность в качестве муниципального депутата», — прокомментировал бывший чиновник.
Ранее URA.RU сообщало, что Прокопович в 2022 году принимал участие в довыборах в городскую думу Нефтеюганска. Он выиграл праймериз «Единой России», однако затем он неожиданно снял кандидатуру и уехал из ХМАО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!