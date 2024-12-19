Прокуратура ХМАО защитила мать ребенка-инвалида от коллекторов

Прокуратура Сургута (ХМАО) заставила коллекторов вернуть матери ребенка-инвалида деньги, которые были взысканы с пенсии по инвалидности. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«С расчетного счета заявительницы в банке в пользу коллекторского агентства по судебному приказу списаны денежные средства, которые относятся к социальной пенсии по инвалидности. Прокуратурой оказано содействие в отмене судебного акта и получении исполнительного листа о принудительном возврате денежных средств», — сообщает пресс-служба прокуратуры.
Ранее URA.RU писало, что надзорное ведомство вступилось за инвалида, которому Пенсионный фонд отказался выплатить компенсацию за полис ОСАГО. После вмешательства прокуратуры права югорчанина были восстановлены.
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